Coriano. Torna Birriamo, la festa della birra artigianale, musica live e street food da venerdì 19 a domenica 21 luglio

Coriano, 12 luglio 2024 – Torna la Festa della birra artigianale con “Birriamo”, tre giorni da venerdì 19 a domenica 21 luglio in cui gustare le migliori birre del territorio accompagnate da piadine con marchio Igp del Consorzio di Piadina Romagnola farcite con salsiccia e cipolla, porchetta, prosciutto e altre combinazioni golose. Possibile anche il binomio birra-hamburger con carne di qualità proveniente dalle colline di Novafeltria. La manifestazione, giunta all’8° edizione, vede la partecipazione di 7 birrifici del territorio ed è organizzata da Pro Loco Coriano con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, Terre di Coriano, Regione Emilia Romagna e Visit Romagna.

Non solo birra e street food ma anche laboratori, dj set e musica live con i tributi e cover band assieme ai Zebratre venerdì 19 luglio, con HBH Band sabato 20 e con un omaggio a Zucchero Fornaciari “Così Celeste” di Sergio Casabianca.

“Selezione accurata di birre per intenditori e non solo, musica e buon cibo sono gli ingredienti di un evento collaudato ma sempre di grande richiamo come ‘Birriamo’ – afferma l’assessore al Turismo e agli Eventi, Anna Pazzaglia –. L’attenzione e la cura per la qualità di prelibatezze da gustare con la bevanda bionda per eccellenza costituiscono un’ottima occasione per venire a Coriano. Ringrazio il presidente della Pro Loco Coriano, Fabio Cavola e tutti i volontari impegnati anche quest’anno alla buona riuscita della manifestazione”.

I birrifici presenti sono: BIRRA RIMINESE, IMBEERITA, BIRRIFICIO ABUSIVO, BIFOR, NOIZ , BIRRA TITANBRAU, MAZAPE’GUL BIRRIFICIO DI ROMAGNA

Birriamo è ad ingresso libero dalle 18 alle 24.

Comune di Coriano