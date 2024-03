Coriano tra degrado urbano e l’urgente necessità di riqualificazione – percorso verso un Master Plan

Il territorio di Coriano e le sue frazioni stanno attraversando una fase critica di degrado e depauperamento, che mette in luce la mancanza di interventi efficaci per la riqualificazione urbana. Nel mezzo di questa situazione preoccupante, emerge un dibattito sulla capacità del sindaco Ugolini di affrontare le sfide che affliggono la comunità.

Coriano, un tempo nota per la sua bellezza paesaggistica e la vivacità delle sue frazioni, sta sperimentando un calo evidente nella qualità della vita urbana. I segni del degrado sono visibili nelle strade dissestate, nei parchi trascurati e nelle frazioni che lentamente si svuotano di vita. Questo deterioramento non solo influisce sulla percezione della comunità locale ma ha anche gravi conseguenze sulla sicurezza, sull’attrattiva turistica e sulla qualità complessiva della vita dei residenti.

Molte voci si sono levate per sottolineare la mancanza di azioni concrete da parte del sindaco Ugolini nel contrastare questa tendenza al degrado. La mancata implementazione di progetti di riqualificazione urbana è stata oggetto di crescente preoccupazione tra i residenti, che si sentono trascurati e ignorati.

I consiglieri di Coriano Futura, in uno spirito di piena collaborazione, propongono l’avvio di un percorso che deve portare alla stesura di un Master Plan per il territorio:

Il Master Plan, un documento strategico a lungo termine, è un piano integrato che definisce gli obiettivi di sviluppo per il territorio di Coriano. Include linee guida dettagliate per la riqualificazione urbana, coordinando aspetti urbanistici, economici, sociali e ambientali. Questo strumento fornisce una visione chiara e organizzata, fungendo da guida fondamentale per le autorità locali e la comunità nel gestire il territorio nel corso degli anni.

1. Coinvolgimento della Comunità: Il coinvolgimento attivo dei residenti è essenziale per qualsiasi sforzo di riqualificazione. Il Comune dovrebbe organizzare incontri pubblici, forum e consultazioni per raccogliere idee e opinioni dalla comunità locale, contribuendo così alla definizione del Master Plan.

2. Partenariati Pubblico-Privati: Gli enti locali dovrebbero esplorare opportunità di partenariati con il settore privato per finanziare progetti di riqualificazione. Questi partenariati possono portare a investimenti più significativi e risorse aggiuntive, elementi fondamentali da considerare nella stesura del Master Plan.

3. Progetti di Riqualificazione Urbana Integrata: Sviluppare progetti che comprendano la riqualificazione delle infrastrutture stradali, la valorizzazione del patrimonio storico e l’implementazione di spazi pubblici accoglienti dovrebbe costituire il nucleo del Master Plan, garantendo un approccio completo e coordinato.

4. Trasparenza e Responsabilità: È fondamentale che le autorità locali siano trasparenti riguardo ai piani di riqualificazione, condividendo informazioni sulle risorse allocate e i tempi di attuazione. La stesura del Master Plan deve essere un processo trasparente e responsabile per assicurare la fiducia della comunità nel percorso di riqualificazione.

La situazione attuale a Coriano richiede un’azione tempestiva e mirata. La riqualificazione urbana è una strada cruciale per ripristinare la bellezza e la vitalità di questa comunità. I Consiglieri di Coriano Futura chiedono al Sindaco Ugolini di affrontare la sfida con determinazione e visione, coinvolgendo attivamente i residenti per creare un futuro in cui Coriano possa rinascere e brillare ancora una volta.

Coriano Futura