Coriano. Trasparenza amministrativa, l’Anac dà ragione al Comune e archivia procedimento sanzionatorio avviato da Consigliere comunale di minoranza 

Coriano, 24 dicembre 2024 – L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha archiviato un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del comune di Coriano e ha dato ragione al Comune sulla regolarità dell’azione amministrativa. Causa della segnalazione indirizzata al Comune sarebbe stata l’omessa adozione della “sottosezione del PIAO” (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) che si ricorda essere un documento unico di programmazione e governance che accorpa una serie di Piani, come ad esempio i piani delle performance, dei fabbisogni del personale, del lavoro agile o anticorruzione.

ANAC ha reso noto all’Amministrazione che tale procedimento sanzionatorio è stato archiviato in quanto il comune di Coriano ha dimostrato di aver correttamente adempiuto e adottato il PIAO 2024/2026 nei termini di legge con delibera di Giunta comunale nr.54 del 13 aprile 2024. Il pronunciamento favorevole al Comune di Coriano, avvenuto formalmente con la comunicazione di archiviazione del fascicolo, vanifica in tal senso la segnalazione fatta ad ANAC da un membro della minoranza il quale, a procedimento ancora in corso e senza un pronunciamento definitivo, ha pubblicato in un gruppo pubblico della piattaforma Facebook, quanto pervenuto da ANAC, disattendendo la riservatezza di tale documentazione e creando conseguentemente un danno all’immagine dell’Ente.

Nessuna sanzione quindi è stata comminata al comune di Coriano che ha operato nella piena legittimità rispettando i termini legge.

Comune di Coriano