Coriano. Turismo, Natura, Cultura, Enogastronomia. Assessore Pazzaglia “Sono i fattori trainanti dell’ottimo risultato di Coriano che raggiunge nel 2024 numeri a due cifre con un aumento del 46,7% di presenze e un + 43,9 di arrivi

Coriano, 31 gennaio 2025 – “Una sfida che sembrava tutta in salita ma che oggi si può considerare vincente ed oltre le aspettative”.

È il commento dell’assessore al Turismo, Eventi e Promozione del territorio Anna Pazzaglia ai dati turistici divulgati dalla Regione Emilia-Romagna che nel 2024 registrano per Coriano l’ottimo primato di numeri a due cifre con un aumento del 46,7% di presenze rispetto al 2023 e un + 43,9 di arrivi. Nel dettaglio i pernottamenti dei turisti stranieri raggiungono l’exploit con un + l’86,6% e un + 67,2% di arrivi a riprova della bontà di scelte strategiche tra pubblico e privato per costruire un’offerta accattivante e mirata ai tratti caratteristici di Coriano sotto il profilo dell’offerta turistica. Rilevanti anche le cifre sugli italiani in aumento del 38,3% per gli arrivi e del 33,3% per i pernottamenti.

“Tra i principali elementi che hanno contribuito a questi risultati occorre sottolineare l’attenzione e la promozione dell’ambiente con iniziative di conoscenza della sentieristica tra percorsi CAI e giornate dedicate alla scoperta del territorio – continua Pazzaglia – la rivisitazione e valorizzazione degli eventi di punta, dall’Olio extravergine d’oliva al Sangiovese. Tra le offerte culturali l’esordio delle visite guidate al Castello Malatestiano, l’apertura dell’Antiquarium e le giornate FAI d’Autunno che in provincia di Rimini hanno scelto Coriano per la scoperta delle sue bellezze, le iniziative del Museo ‘La storia del Sic’ dedicato a Marco Simoncelli, nel 2024 l’amministrazione gli ha dedicato una rotonda con un grande totem. E ancora le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Linea Gotica particolarmente significative per Coriano, i numerosi eventi sportivi, dai raduni di auto/moto alle competizioni agonistiche e la collaborazione con la Pro Loco per l’organizzazione degli eventi. Il 2025 proseguirà sulla strada intrapresa. Coriano, che per numero di eventi presentati sulla piattaforma Makexp di Destinazione Romagna è tra i primi comuni in Regione, continuerà con il brand ‘ Terre di Coriano’ a contraddistinguere le maggiori iniziative di promozione del territorio, ad essere al fianco degli operatori economici, a partire da quelli del settore ricettivo e turistico sempre più proiettati ad offrire servizi dedicati a un viaggiatore che sceglie l’entroterra per il relax, lo svago, la natura e l’enogastronomia”.

Comune di Coriano