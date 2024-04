Coriano. Una targa evocativa per ricordare i luoghi legati alla Linea Gotica e l’avanzata degli Alleati durante la Seconda guerra mondiale

La Regione ha consegnato al Comune di Coriano i ‘Vectors of Memory’

Cerimonia pubblica con 22 comuni segnati dalla guerra

Coriano, 24 aprile 2024 – Una segnaletica evocativa della memoria, una targa da mettere a terra come un piccolo monumento che segnala i luoghi simbolici della Seconda Guerra Mondiale, in particolare quelli legati alla Linea Gotica e ai momenti storici dell’avanzata degli Alleati. Si chiamano “Vectors of Memory” e sono stati consegnati ieri in occasione di una cerimonia pubblica, dalla regione Emilia-Romagna al Comune di Coriano rappresentato dall’assessore alla Promozione del territorio, Anna Pazzaglia assieme ad altri 20 comuni dell’Emilia Romagna. Si tratta di luoghi interessati da Liberation Route che si trovano in particolare sull’Appennino e nei comuni attraversati dal sistema difensivo realizzato dall’esercito tedesco per fronteggiare l’avanzata degli avversari verso Nord.

Il luogo della memoria di riferimento per il comune di Coriano è il Coriano Ridge War Cemetery dedicato ai soldati alleati deceduti durante la seconda guerra nell’avanzata alleata attraverso la Valconca e nelle battaglie di Coriano e Rimini. Progettati dall’architetto Daniel Libeskind per la Fondazione Liberation Route Europe, i “Vectors of Memory” sono stati pensati con l’idea di creare un monumento trasfrontaliero di libertà, armonia e pace. In particolare, il posizionamento del Vector of Memory consegnato all’Amministrazione comunale verrà condiviso con il Commonwealth War Graves Commission- Ufficio di Roma che gestisce il cimitero che conta 1939 sepolture.

Una cerimonia significativa per il Comune di Coriano tanto più che nel 2024, in occasione dell’Ottantesimo anniversario del superamento della Linea Gotica e della Liberazione, il comune organizzerà una serie di iniziative ed eventi divulgativi legati alla memoria che avranno il loro clou a settembre. Tra il 4 e il 14 settembre 1944 a Coriano si combatterono due sanguinose battaglie per lo sfondamento della Linea Gotica.

(In foto la consegna all’assessore Anna Pazzaglia della targa evocativa Vectors of Memory con l’ assessore regionale Paolo Calvano)