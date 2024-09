Coriano. Via libera ai lavori per la nuova fognatura a Sant’ Andrea in Besanigo

Approvato in Giunta il progetto per il completamento della rete fognaria e il rinnovo dell’acquedotto

Coriano, 25 settembre 2024 – La Giunta comunale di Coriano ha approvato il progetto definitivo per il prolungamento della rete fognaria nera della frazione di Sant’ Andrea in Besanigo. Un’ opera pubblica attesa che, a partire dai primi mesi del 2025, darà il via a una serie di interventi fondamentali per migliorare la sostenibilità ambientale.

I lavori saranno realizzati dal Gruppo Hera e interesseranno principalmente due arterie della frazione: via della Repubblica e via Valle. Nello specifico, verrà posata una nuova rete fognaria lungo circa 500 metri, partendo dalla chiesa parrocchiale e raggiungendo il civico 10 di via Valle.

Per garantire un corretto funzionamento del nuovo sistema, sarà realizzato un impianto di sollevamento dedicato in via Valle, che avrà il compito di trasferire i reflui verso la rete fognaria già esistente e collegata all’impianto di depurazione.

A completare l’intervento, è previsto il rinnovo di circa 285 metri di rete idrica in via Valle, partendo dall’incrocio con via della Repubblica. Questo intervento consentirà di migliorare la distribuzione dell’acqua potabile e di ridurre le dispersioni.

Per l’Amministrazione comunale “Il completamento della rete fognaria e il rinnovo dell’acquedotto rappresentano un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei residenti di Sant’ Andrea in Besanigo e per valorizzare di conseguenza il territorio”.

Comune di Coriano