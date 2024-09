Corpo di un uomo rinvenuto nel Rio Melo a Riccione: avviate indagini

Nella serata di giovedì 26 settembre, il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto nel Rio Melo, nella zona di via Venezia a Riccione. La salma, rinvenuta nelle vicinanze di un piccolo ponticello, presentava segni di decomposizione avanzata, rendendo al momento impossibile l’identificazione.

L’uomo indossava jeans e scarpe da tennis di marca New Balance. Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno trovato alcuni oggetti personali, tra cui un orologio e un anello, utili per risalire all’identità del defunto. Le forze dell’ordine hanno avviato un’attività investigativa per chiarire le circostanze della morte. Sarà l’autopsia a fornire ulteriori informazioni sulla causa del decesso.