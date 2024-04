Corriere.it. Chi è Goût, l’uomo di Putin a San Marino che lega la Russia al cuore dell’Europa

Amicizie, profili macchiati di servizi, intelligence, spionaggio, connivenze. La Russia, Paese sotto sanzione per aver invaso l’Ucraina a febbraio 2022, ha in San Marino un’invidiabile porta d’accesso in Italia (e in Europa). E questo legame, rinsaldato anche con la pandemia quando la serenissima Repubblica acciottolata sul Monte Titano comprò il preparato russo Sputnik, sta diventando fonte di grande preoccupazione anche per i servizi occidentali. In un lungo affresco pubblicato dal settimanale britannico The Economist San Marino finisce sotto i radar per la storia controversa di Emmanuel Goût, che ha un lungo sodalizio con la Russia di Vladimir Putin. Il 65enne francese ha lavorato per alcuni dei principali gruppi energetici russi e ha contribuito a creare il servizio in lingua francese del canale televisivo russo controllato dallo Stato, Rt. Nel 2020 gli è stata conferita la cittadinanza russa mediante apposito decreto emesso dal presidente. Eppure, negli ultimi due anni, e nonostante la sua storia di stretti rapporti con la Russia di Putin, Goût è stato il rappresentante diplomatico di uno stato dell’Europa occidentale, anche se uno dei più piccoli.

La sua nomina Il 7 febbraio 2022, mentre i soldati russi si ammassavano ai confini dell’Ucraina prima dell’invasione avvenuta 17 giorni dopo, la Repubblica di San Marino lo ha nominato ambasciatore generale. Secondo Luca Beccari, ministro degli Esteri del micro-Stato, Goût è stato nominato per la sua «esperienza pluriennale in numerosi settori di interesse per la Repubblica». Eppure la sua nomina è stata annunciata solo su un portale governativo riservato ai diplomatici, ma non diffusa pubblicamente. Gli incarichi conferiti

Il 18 luglio 2023 San Marino ha conferito a Goût incarichi più specifici, come il ruolo di ambasciatore in Algeria. Beccari, rispondendo per iscritto alle domande dell’Economist, ha affermato che al momento della nomina del francese «non sono state dichiarate altre cittadinanze, né sono emerse altre cittadinanze da controlli effettuati internamente». Ma il decreto che concede al signor Goût la sua cittadinanza russa può essere visualizzato su un sito web del governo russo.

Le relazioni e la politica estera Questa carriera diplomatica in grande crescita è una manifestazione dell’insolita politica estera di San Marino che ha fornito alla Russia – e anche alla Cina – una porta secondaria poco conosciuta verso l’Europa occidentale, e in particolare verso l’Italia. Ciò solleva interrogativi sui piani dell’Unione europea per legami più stretti con la Repubblica. Lo scorso dicembre l’Ue ha annunciato di aver concluso con successo i negoziati per un accordo di associazione con San Marino. L’accordo deve ancora essere formalmente approvato a Bruxelles o ratificato dal Parlamento europeo.

Legami con la Russia Enclave indipendente nel nord Italia, San Marino ha da tempo stretti legami con la Russia, che ha spiegato facendo riferimento alla sua tradizionale neutralità. Non si è unito ad altre nazioni occidentali nell’imporre sanzioni dopo l’annessione della Crimea nel 2014. Al contrario, cinque anni dopo, quando ormai i separatisti sostenuti dal Cremlino avevano occupato gran parte dell’Ucraina orientale, l’allora ministro degli Esteri del microStato ha invitato la sua controparte russa, Sergei Lavrov, per effettuare una visita ufficiale. Nel 2021 ha acquistato il vaccino russo Sputnik, dando a Mosca una spinta propagandistica, e più tardi quell’anno i due Paesi hanno firmato un accordo per eliminare le restrizioni sui visti. Nel 2022, tuttavia, dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la piccola repubblica ha attuato sanzioni contro la Russia, abbandonando così secoli di neutralità formale. La politica ambivalente

Il fatto che San Marino possa ancora avere una politica ambivalente nei confronti della Russia non sorprende le fonti di intelligence a Roma. San Marino è da tempo un rifugio per lo spionaggio. I servizi segreti russi, e in misura minore quelli cinesi, hanno utilizzato San Marino come luogo per incontrare agenti e condurre transazioni finanziarie fuori dai radar istituzionali.

Gli esordi del 1989 e i rapporti con Fininvest Goût si è occupato per la prima volta della Russia nel 1989, l’anno in cui è caduto il muro di Berlino. La Fininvest dell’ex primo ministro italiano e magnate della televisione Silvio Berlusconi, gli affidò il compito di intercettare opportunità di business nel crollo del blocco sovietico. Il francese in seguito fondò una società di pubbliche relazioni che lavorava per la società statale di energia nucleare Rosatom, facendo pressioni su altri Paesi affinché acquistassero centrali nucleari russe. La sua società di consulenza Stratinvest annovera tra i suoi clienti anche i giganti petroliferi Rosneft e Gazprom.

Le relazioni con Zemmour Nel 2015, dopo aver rivolto di nuovo la sua attenzione alla Francia, un giornale francese ha riferito che Goût avrebbe presentato al Cremlino il futuro politico di estrema destra Eric Zemmour. Due anni dopo ha svolto un ruolo chiave nella creazione di Rt France. Fonti dell’intelligence ucraina affermano che Goût abbia contribuito a organizzare incontri con politici e giornalisti stranieri per Lavrov e che sia stato consulente nei negoziati sulla vendita di armi.

Gli altri profili controversi Non che sia l’unico inviato di San Marino ad avere una storia di stretti legami con la Russia. Il professor Igor Pellicciari, ambasciatore della Repubblica in Giordania, è stato nominato nel 2019. Eppure, dal 2014 al 2017, ha rappresentato la Russia come console onorario a Bologna. I consoli onorari devono risiedere nei territori designati e, secondo fonti diplomatiche italiane, le sue credenziali sarebbero state revocate dopo aver comunicato alle autorità di essersi trasferito in Russia. In risposta all’Economist Pellicciari afferma di «non aver mai ricevuto compensi economici di alcun tipo, nemmeno sotto forma di rimborso spese» per la sua attività di console onorario.

Cosa è San Marino San Marino, senza sbocco sul mare, ha una popolazione di meno di 34.000 abitanti e occupa un’area di appena 60 kmq. Ciò lo rende uno dei Paesi più piccoli del mondo. Eppure fino al 29 febbraio di quest’anno il suo console onorario a Mosca era tra gli uomini più potenti della Russia. Vladimir Lisin ricopriva la carica dal 2002. Lisin, un magnate dell’acciaio, è il terzo cittadino più ricco della Russia, secondo Forbes. Ha criticato pubblicamente l’invasione dell’Ucraina, ma è soggetto a sanzioni da parte dell’Australia, che lo ha inserito nella sua lista nel 2022 per «aver svolto un’attività o svolto una funzione di importanza economica o strategica per la Russia». San Marino ha rimosso il signor Lisin dal suo corpo consolare solo dopo che questi aveva presentato le sue dimissioni. L’ufficio del signor Lisin ha detto all’Economist che ciò era «dovuto alla sua incapacità di essere presente nelle regioni di attività consolare su base regolare». Beccari afferma che San Marino non ha agito prima «poiché il nome del signor Lisin non figura nelle sanzioni dell’Unione Europea, a cui San Marino aderisce».

Lo speciale trattamento fiscale San Marino è indipendente dal 1291. Non era unita al resto d’Italia nel XIX secolo, secondo alcune versioni, per aver dato rifugio a Giuseppe Garibaldi e sua moglie durante la lotta per l’unificazione italiana. Un tempo paradiso fiscale, l’economia di San Marino ha sofferto negli ultimi anni a causa del controllo più severo dei centri finanziari offshore. I suoi cittadini sono tuttavia tra i più ricchi del mondo.