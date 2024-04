Corsa playoff, penultimo atto: la Juvenes Dogana sfida il Cailungo per restare settima

I biancorossoblù cercano il successo per arrivare con due risultati a disposizione al 30° turno

Battere il Cailungo per mantenersi al settimo posto e arrivare all’ultima giornata con due risultati su tre a disposizione. È questa l’idea della Juvenes Dogana per il 29° turno, che getterà le basi dello scontro diretto tra i biancorossoblù e il San Giovanni previsto nella giornata conclusiva e determinante per decidere quale sarà la sesta squadra qualificata al tabellone principale dei playoff. Dopo 28 settimane, i due club sono appaiati a quota 42 in classifica, con il Fiorentino a -4 che osserva da lontano e spera in un intreccio di risultati favorevoli. Ad avere il vantaggio, al momento, è la Juvenes Dogana, vincente per 3-2 sul San Giovanni all’andata: in caso di successo contro il Cailungo, ai biancorossoblù basterebbe un pareggio nello scontro diretto dell’ultima giornata per mantenere il settimo posto, a prescindere dal risultato della sfida tra la squadra di Borgo Maggiore e la Virtus capolista, in programma in questo turno. Altrimenti, soprattutto se il Fiorentino dovesse battere il Faetano, si potrebbe aprire un’ampia varietà di scenari e possibilità.

“Sì, con il Cailungo siamo obbligati a vincere, perché se il San Giovanni prendesse un vantaggio su di noi, poi all’ultima avremmo un solo risultato disponibile”, commenta l’allenatore della Juvenes Dogana, Manuel Amati. Due saranno i giocatori che salteranno l’incontro, Davide Merli, ancora fuori per problemi fisici, e Gianmaria Borghini, protagonista assoluto del girone del ritorno dei biancorossoblù, che mancherà per squalifica e rientrerà per la sfida al San Giovanni. Nonostante il Cailungo sia ormai da tempo fuori dalla lotta per i playoff, Amati ritiene che l’impegno non sia da sottovalutare: “Mi aspetto una partita sulla falsariga di quella contro il Faetano. Noi abbiamo il nostro obiettivo e facciamo il nostro campionato, dall’altra parte c’è una squadra che è un po’ a fine corsa, però era partita con le stesse nostre ambizioni e potrebbe comunque aver voglia di darci fastidio e renderci le cose difficili. Proprio queste sono le gare pericolose a fine campionato, quelle in cui, se non sei focalizzato al 100% sul fatto che ogni vittoria te la devi conquistare, potrebbero crearsi situazioni di rischio e da evitare. Sarà importante sbloccare la partita il prima possibile, restare concentrati, fare il gioco che sappiamo fare e che abbiamo ripassato in settimana, soprattutto per la fase