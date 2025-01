Cosa ci dice il caso Sala … di Sergio Pizzolante

1. Giorgia Meloni è stata brava. Va detto.

2. Elly Schlein e il Pd sono stati all’altezza della situazione. Toni bassissimi, nessuna polemica.

3. La mamma di Cecilia eccezionale. Con poche parole ha dato una lezione ad un mondo, quello dell’informazione, al quale la figlia appartiene, chiedendo il silenzio stampa. Che e’ impossibile da ottenere, va da sé, ma ha ottenuto l’isolamento degli idioti della speculazione informativa. Sono rimasti idioti, ma isolati.

4. Ci dice anche che noi siamo un Paese estremo. Eccessivo. Non c’è niente da fare. Non riusciamo a guarire. Passiamo dal racconto di noi come i peggiori del mondo, alla versione opposta. Ieri abbiamo scoperto di avere la più grande leader politica al mondo, la migliore diplomazia, i migliori servizi segreti, la migliore stampa, la civiltà più avanzata. Accipicchia. Non cambiamo mai. Immaturi.

5. Ci dice anche che si può iniziare con Santoro, come Cecilia, ma non diventare Formigli.

6. E, ultimo, proprio per ultimo, ho visto un leader sul quale molti avevamo scommesso, diventare come i Formigli.

Brava Cecilia. Forza!