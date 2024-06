Cosa è successo … di Sergio Pizzolante

Previsti anche i risultati fallimentari di Calenda e Renzi-Bonino, anche se pensavo che Stati Uniti d’Europa il 4 lo prendesse. Ma anche il 4 non sarebbe stato un successo.

Pensavo un punto due in meno alla Meloni, avevo previsto il successo della Schlein, ma lei è andata almeno un punto due oltre, avevo previsto Forza Italia e Lega.

Avevo azzardato delle previsioni e più o meno siamo lì. Sui numeri. In Italia.

E cosa ci dicono i risultati in Europa?

In Europa, Germania e Francia soprattutto, perde chi governa, in Italia no.

Il Governo italiano che la stampa e i talk descrivono come brutto e cattivo e fascista si rafforza. E’ un dato. E’ la sconfitta netta di tutta la sfascisteria mediatica italiana.

E’ un dato significativo, molto, con un peso enorme dentro il terremoto in Europa.