CRAXI VS MANI PULITE. L’eredità politica. La deriva della Giustizia. Tavola rotonda lunedì 24 febbraio ore 19

Folsom Prison Blues Lunedì sera alle 19 sulla pagina Facebook diuna diretta veramente speciale per ricordare Bettino Craxi e riflettere sulla sua storia ed eredità politica nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno.

Non solo parleremo del Craxi uomo e politico, ma affronteremo il tema di che cosa è stata Tangentopoli e di come ha cambiato completamente il rapporto tra magistratura e politica in Italia e anche di più, rappresentando un vero spartiacque nella nostra storia recente, la cui influenza si sente moltissimo ancora oggi.

Cosa ci hanno lasciato da un lato Craxi e dall’altro Mani Pulite, cosa possiamo imparare da queste vicende e come si riflettono sull’oggi?

E chi era, per raccontarlo ai giovani, veramente Bettino Craxi, in cosa credeva, per cosa si è battuto, che cosa gli è stato fatto pagare duramente?

Vi aspettiamo!

Umberto Baccolo