La Danimarca vive ore di ansia febbrile, un’angoscia che permea ogni aspetto della vita quotidiana. Lo spettro dell’incidente nucleare si insinua nelle case, nelle conversazioni, alimentando una psicosi collettiva. Le recenti cronache raccontano di un’impennata incontrollata nell’acquisto di compresse di iodio, un fenomeno che riflette una percezione del rischio atomico ormai radicata anche in nazioni che, come la Danimarca, non producono energia nucleare.

Le compresse di ioduro di potassio (KI), strumento di difesa contro le radiazioni che colpiscono la tiroide, sono diventate una sorta di amuleto moderno. L’Agenzia nazionale danese per la gestione delle emergenze, emanando linee guida precise, ha involontariamente innescato una reazione a catena tra i cittadini, che hanno interpretato le direttive come un segnale inequivocabile di un pericolo imminente. La realtà è però più sfumata, un mosaico di timori e incertezze che abbraccia l’intero continente.

Nonostante l’assenza di centrali nucleari sul suolo danese, la vicinanza a nazioni come Finlandia, Svezia e Francia, dotate di impianti attivi, accresce le preoccupazioni. Le rompighiaccio russe a propulsione nucleare, che solcano impavide i mari del Nord, aggiungono ulteriori motivi di inquietudine, evocando scenari di dispersione radioattiva in caso di incidenti.

Paesi come Stati Uniti, Giappone e Germania hanno già abbandonato queste tecnologie per soluzioni meno rischiose, ma il passato nucleare non smette di proiettare ombre lunghe sul presente. L’eco dei disastri, da Chernobyl a Fukushima, continua a risuonare, fomentando un’ansia che è diventata il sottofondo costante di un’epoca intrisa di fragilità.

L’apprensione danese riflette, in un microcosmo, un timore globale. Viviamo in un’era di precarietà, dove il disastro sembra sempre all’orizzonte. La paura, sebbene legittima, non deve però paralizzare la società. Deve piuttosto essere un motore che spinge verso una consapevolezza maggiore. Negli ultimi anni, tra pandemia e minacce di conflitti atomici, abbiamo vissuto un periodo di straordinarie turbolenze, con un impatto profondo sulla psiche collettiva.

In tale contesto, le parole di Viktor Frankl risuonano con rinnovata urgenza: “quando non possiamo cambiare una situazione, siamo sfidati a cambiare noi stessi”. È nella riscoperta della nostra umanità che possiamo trovare la forza per affrontare le difficoltà, per rafforzare i legami sociali e nutrire la capacità di sperare.

La promozione della pace non è un ideale astratto, ma una necessità concreta. È un compito che spetta alla politica e agli Stati, ma che coinvolge ogni individuo. Rafforzare il dialogo internazionale e la cooperazione multilaterale è essenziale. La diplomazia, la mediazione, la ricerca di soluzioni pacifiche devono essere gli strumenti primari per risolvere i conflitti. Le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e l’Unione Europea giocano un ruolo cruciale. Anche la piccola Repubblica di San Marino può ritagliarsi un ruolo significativo come luogo neutrale per i negoziati.

Inoltre, è fondamentale promuovere la sicurezza e lo sviluppo sostenibile a livello globale. Le disuguaglianze economiche, la povertà e la fame sono terreni fertili per tensioni e conflitti. Investire in istruzione, sanità e infrastrutture è costruire le basi per una pace duratura. Contrastare la proliferazione di armi e promuovere il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto sono passi imprescindibili.

Infine, educare le nuove generazioni alla pace e alla non violenza è una missione essenziale. La pace non è un dono, ma il frutto di un impegno costante e condiviso. La politica e gli Stati devono guidare questo impegno, mentre noi tutti dobbiamo resistere alla tentazione di lasciarci sopraffare dalla paura, coltivando invece il sogno di un futuro migliore.

David Oddone

(La Serenissima)