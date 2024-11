Crollo di un semaforo a Santarcangelo: un ciclista ferito, avviata valutazione legale

Un incidente stradale si è verificato domenica mattina a Santarcangelo, quando un semaforo è crollato, colpendo un ciclista di 57 anni. L’episodio è avvenuto all’incrocio tra via Emilia e via Mazzini poco prima delle 8, provocando diverse ferite all’uomo. Un automobilista di passaggio ha prontamente allertato i soccorsi, che hanno trasportato il ferito all’ospedale Franchini.

Qui, il ciclista è stato sottoposto a una TAC per escludere eventuali lesioni gravi, esame che ha dato esito negativo. Durante la giornata, l’uomo è stato dimesso. L’incidente ha generato preoccupazione nella comunità, in particolare per il contesto della Fiera di San Martino, evento che avrebbe potuto portare a un numero maggiore di persone in circolazione e a una potenziale aggravante della situazione.

Il ciclista, assistito dal suo avvocato, sta ora considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale in merito all’incidente.