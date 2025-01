Crollo termico in arrivo: L’Anticiclone delle Azzorre porta il gelo in Italia

L’Anticiclone delle Azzorre sta allungando la sua influenza fino in Norvegia, favorendo l’arrivo di aria fredda verso l’Italia. A partire da sabato, le temperature subiranno un notevole abbassamento, con un crollo termico atteso nei prossimi tre giorni.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il clima rimarrà relativamente mite nelle prossime ore, ma il cambiamento sarà imminente. “Sabato segnerà l’inizio di un primo impulso freddo, con precipitazioni che raggiungeranno le regioni centrali e meridionali”, ha spiegato Sanò. Le piogge si estenderanno dalla Sardegna verso il Lazio e la Campania, per poi interessare anche altre aree del Sud nella seconda parte della giornata.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un crollo termico significativo, con diminuzioni di temperatura che potrebbero toccare i 10°C al Centro-Sud. Le condizioni meteorologiche potrebbero portare a nevicate fino a quote di bassa collina e, in alcune aree, quasi in pianura. Il picco di freddo si prevede tra lunedì e martedì, con minime che potrebbero scendere fino a -5°C anche nelle grandi città. Al contempo, le regioni meridionali potrebbero affrontare piogge intense, con il rischio di fenomeni alluvionali.

In sintesi, le previsioni per i prossimi giorni sono le seguenti:

Venerdì 10: Al Nord, cielo sereno con qualche nube; al Centro, occasionali piovaschi; al Sud, nubi irregolari con rare piogge.

Sabato 11: Al Nord, tempo soleggiato ma in calo di temperatura; al Centro, piogge e rovesci sparsi; al Sud, peggioramento atteso in serata con neve fino in collina.

Domenica 12: Al Nord, sole ma freddo; al Centro, instabilità su basse zone con neve in collina; al Sud, maltempo con forti piogge e nevicate diffuse.

Il weekend porterà quindi un cambiamento radicale nel clima, con un ciclone previsto sul Mediterraneo che intensificherà le condizioni avverse fino a martedì.