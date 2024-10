Cronaca. Due esplosioni nei pressi dell’ambasciata israeliana a Copenaghen, Danimarca.

Questa mattina due esplosioni sono avvenute nei pressi dell’ambasciata israeliana a Copenaghen, Danimarca. La polizia danese ha confermato che non ci sono stati feriti, ma le indagini sono in corso per determinare la natura degli eventi e stabilire se vi sia un legame con l’ambasciata. Le esplosioni sono state segnalate vicino a Strandagervej e Lundevangsvej, dove si trova l’edificio diplomatico, e le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza e raccogliendo testimonianze?. Sebbene non ci siano conferme ufficiali sul movente, l’attenzione è rivolta a possibili tensioni internazionali legate al conflitto in Medio Oriente, che ha visto un aumento della violenza nelle ultime settimane. Le autorità hanno sottolineato che l’indagine è ancora in una fase preliminare e stanno valutando tutte le ipotesi?. Le forze dell’ordine stanno lavorando per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori incidenti, mentre gli investigatori esaminano i resti degli ordigni esplosivi per capire il tipo di materiale utilizzato e identificare eventuali responsabili?