Cronaca Emilia Romagna. Infermiera aggredita e colpita da un paziente con gravi problemi. Condizioni stabili

Un’infermiera del Centro di Salute Mentale di Meldola, nel Forlivese, è stata aggredita da un paziente armato di coltello nella mattina del 9 ottobre. L’uomo, conosciuto per precedenti problemi di droga, ha colpito la donna al collo e alla mano, provocandole ferite che, fortunatamente, non sono risultate gravi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9:00, durante un normale colloquio per la somministrazione di farmaci, quando il paziente ha improvvisamente estratto il coltello e attaccato l’infermiera.

La donna è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate stabili. Il paziente è stato arrestato poco dopo dalle forze dell’ordine. L’Azienda Sanitaria Locale ha espresso vicinanza all’infermiera e ha sottolineato l’urgenza di migliorare le misure di sicurezza nei centri sanitari per proteggere gli operatori da questi episodi di violenza.