Cronaca. Furto alla scuola primaria di Corpolò: rubati computer portatili, indagini in corso

Questa notte, la scuola primaria statale di Corpolò, situata in via Marecchiese, è stata bersaglio di un furto. I ladri si sono introdotti nell’edificio scolastico forzando una porta laterale e hanno rubato diversi computer portatili. Fortunatamente, non sono riusciti a entrare nella stanza blindata dove erano custoditi i Chromebook e altro materiale informatico di valore, utilizzato per la didattica degli studenti.

I malviventi hanno rovistato nelle classi e nella biblioteca, cercando invano le chiavi per accedere alla stanza blindata. Sul posto sono intervenute immediatamente le Forze dell’Ordine, che stanno effettuando i rilievi necessari per raccogliere indizi utili alle indagini. La dirigente scolastica ha già formalizzato la denuncia per furto e danneggiamento.

Gli uffici comunali stanno collaborando attivamente con le autorità per risalire ai responsabili del furto. Questo episodio ha causato un danno alla scuola e ha momentaneamente interrotto le normali attività didattiche?