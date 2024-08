Cronaca Ultim’ora. Pulmino di scout si schianta contro un muretto nell’appennino reggiano. Cinque feriti

Un incidente stradale ha coinvolto un pulmino di boy scout nel Reggiano, causando cinque feriti, tra cui una giovane ragazza in condizioni più serie. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 18:30 sulla Strada Provinciale 513R, nei pressi del comune di Vetto, situato tra l’Appennino e la Val d’Enza.

A bordo del pulmino, appartenente alla parrocchia di Noceto nel Parmense, viaggiavano nove persone: cinque scout minorenni e quattro accompagnatori. La comitiva stava rientrando a casa dopo aver partecipato a un raduno di scout a Montemiscoso, nel Reggiano.

Le indagini sono in corso per determinare la causa esatta dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità, vi è quella di un possibile colpo di sonno del conducente, che è uscito illeso dallo schianto. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio la dinamica dei fatti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, tra cui ambulanze ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine, come i carabinieri e la polizia municipale. Questi ultimi hanno collaborato per gestire la situazione e assicurare che i feriti ricevessero le cure necessarie.