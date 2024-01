DA BENE CONFISCATO A PREZIOSA RISORSA PER LA COMUNITA’ E LE PERSONE FRAGILI: A BELLARIA IGEA MARINA MARTEDI’ L’INAUGURAZIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO REABITA

Per il taglio del nastro in via Baldini annunciata la presenza del governatore Stefano Bonaccini

Martedì 16 gennaio, Bellaria Igea Marina si prepara per un importante evento: l’inaugurazione del Gruppo Appartamento Reabita di via Baldini. Questo evento vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del Sindaco Filippo Giorgetti e del Presidente del Distretto socio sanitario di Rimini Nord Kristian Gianfreda, rendendolo una giornata significativa per la comunità locale.

Questo gruppo appartamento prende vita in un bene confiscato alla criminalità organizzata diversi anni fa, ed è stato recuperato e ristrutturato grazie anche ai contributi regionali e ai fondi del PNRR. Ora, l’immobile verrà riconsegnato ufficialmente alla collettività in una veste completamente nuova: un luogo che offrirà alloggio alle persone fragili, con un approccio abitativo all’avanguardia e sostenibile dal punto di vista tecnologico.

Questa soluzione è estremamente innovativa nel panorama socio residenziale nazionale, possibile grazie a un investimento totale di circa 440.000 euro. Sarà in grado di accogliere sei posti privi di barriere architettoniche, accessibili a cittadini con diversi tipi di disabilità, compresi ipovedenti. Questo spazio è stato pensato appositamente per rispondere alle esigenze specifiche degli ospiti, garantendo loro una bassissima intensità assistenziale, un requisito fondamentale per promuovere l’autonomia, l’indipendenza e l’autostima delle persone.

Gli alloggi, che verranno inaugurati alle ore 18.00, sono già operativi e dimostrano la qualità e la funzionalità del progetto. Saranno parte integrante delle risorse socio-sanitarie a livello distrettuale, un risultato reso possibile grazie all’impegno del distretto Rimini Nord e della Regione, che ringrazia sin da ora l’Amministrazione Comunale per il supporto fornito.