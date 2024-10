Da domani Rimini capitale della bellezza con Innovation Beauty Lab

Alla fiera di Rimini un settore che vale 15,3 miliardi di giro d’affari, con la prospettiva del +10% nel 2024.

Attesa per il 40° Congresso Internazionale Estetica e SPA, 2° edizione del Campionato italiano fra scuole di estetica professionale, il focus sull’estetica oncologica.

Premi alla carriera a due grandi icone dell’estetica: Diego Della Palma e Brigida Stomaci.

Rimini, 18 ottobre 2024 – È tutto pronto alla fiera di Rimini per il debutto, domani, di Innovation Beauty Lab, che nel weekend farà di Rimini la capitale dell’estetica professionale, con focus specifico sui trattamenti destinati ai pazienti oncologici.

Sui 13.000 mq, oltre cento fra i brand più prestigiosi saranno protagonisti dell’expo all’ingresso ovest del quartiere fieristico (padiglioni A7-C7-A6-C6). Per tre giornate, i migliori centri estetici e benessere di Rimini e provincia offriranno esclusivi trattamenti estetici gratuiti. L’accesso a IBL 2024 seguirà i seguenti orari 9.30-18.30 (lunedì 9.30-18.00).

IL GIRO D’AFFARI DELL’INDUSTRIA COSMETICA

Alla Fiera di Rimini sarà quindi protagonista l’industria cosmetica nazionale, che secondo i dati di Cosmetica Italia vale 15,3 miliardi nel 2023, in crescita del 13,8% rispetto al 2022. Positive anche le stime per il 2024, che prevedono un’ulteriore crescita del 10% e configurano prodotti e servizi quali beni essenziali.

GLI EVENTI DI IBL 2024

Premi e riconoscimenti saranno al centro dei prestigiosi Les Nouvelles Esthétiques Italia Awards. Verrà conferito il Premio alla Carriera a due icone dell’estetica: Brigida Stomaci e Diego Dalla Palma, in riconoscimento del loro eccezionale contributo e della loro dedizione alla crescita del settore.

Domenica e lunedì è in programma Il Congresso Internazionale di Estetica & Spa di Les Nouvelles Esthétiques Italia che traccerà una visione avveniristica della professione.

Il Congresso compie 40 anni e disegnerà la prospettiva di un’estetica evoluta, inclusiva e sostenibile, attenta alle professionalità emergenti. Il Congresso da sempre vuole offrire agli operatori della bellezza e del benessere la possibilità di esplorare le nuove frontiere dell’estetica, abbracciando l’innovazione, insieme alle pratiche virtuose per plasmare insieme un futuro luminoso e responsabile.

Tra gli speech più rilevanti: ‘Il mondo beauty e l’estetica professionale, tra tendenze e prospettive future con Silvia Coppola consulente e formatrice nel marketing e comunicazione, membro comitato tecnico-scientifico di Les Nouvelles Esthétiques Italia; Daniela Losini head of beauty di Grazia.it e Grazia Factory, esperta di gender editing; Perlita Vallasciani (titolare del centro specialistico di estetica e benessere Athena Nike di Fermo, presidente nazionale CNA Estetiste).

Altro focus, ‘Un’estetica che cura, sentinelle nelle professioni contro la violenza con Rita Manuela Chiappa programme director di Soroptimist International d’Italia, Stefania Baiolini estetista titolare, presidente nazionale della categoria Estetica di Confartigianato, Maddalena Gambarini Soroptimist International d’Italia – Club di Rimini.

Inoltre, È solo denaro o anche benessere imprenditoriale? Come l’educazione finanziaria può elevare il valore del successo economico con Manuela Ravasio, esperta di discipline Bio-Naturali e di sviluppo imprenditoriale specifico per le attività del settore Salute e Benessere, e Richard Romagnoli, speaker internazionale e autore del libro Il gene della felicità, il potere curativo della happygenetica, che esplora come la felicità non sia solo un’emozione passeggera ma un vero e proprio stato di salute profonda.

Fra gli eventi in programma, la seconda edizione del Campionato italiano scuole di estetica professionale. Una competizione che è anche il confronto fra saperi e tecniche davanti ad una giuria di esperti che lunedì stabiliranno i vincitori. Si sfideranno scuole di formazione italiane e un altro obiettivo dell’evento è la valorizzazione e l’input all’inserimento nel mercato professionale delle nuove generazioni, le future estetiste.

Grande attesa per l’approfondimento sulla connessione fra estetica e terapie farmacologiche. Il 1° Symposium nazionale sull’Estetica Oncologica, ideato e organizzato da IBL in collaborazione con APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) condividerà col pubblico e coi professionisti l’esperienza di oltre 10 anni nella formazione di estetiste specializzate nell’erogazione di trattamenti estetici alle persone affette da tumore.

A IBL 2024 sarà anche presentato un nuovo progetto, la piattaforma della fiera virtuale IBL Digital che sarà uno spazio di confronto in connessione permanente h24 con la beauty community. Un viaggio tra gli stand virtuali dei migliori brand del settore beauty & wellness, l’esclusiva area shop e sale convegni live con focus di approfondimenti con i migliori professionisti del settore e beauty specialist.