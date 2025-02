Da Granada per conoscere Savignano e la Romagna

Si conclude domani il soggiorno di un gruppo di studenti spagnoli ospiti di famiglie savignanesi da domenica scorsa. Ieri visita guidata in Comune

Savignano sul Rubicone (Fc), 20 febbraio 2025 – Una visita in Comune per conoscere il sindaco e gli amministratori, vedere i posti dove si svolge l’attività di governo e di amministrazione della città come la Sala del Consiglio Comunale, la Sala Giunta, l’Urp e gli uffici dei Lavori pubblici, parlare con il primo cittadino.

Ieri, mercoledì 19 febbraio, una delegazione di studenti e docenti da Granada e della scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” di Savignano sul Rubicone nell’ambito del progetto europeo Erasmus Plus, ha potuto partecipare ad una visita guidata a cura del sindaco Nicola Dellapasqua e della vicesindaca Stefania Morara. Hanno curato il progetto gli insegnanti Davide Bernabini, Ilaria Roberti, Francesca De Vita, Laura Montanari, Monica Marini, Francesco Rondoni.

I giovanissimi visitatori soggiornano in Italia e in particolare a Savignano sul Rubicone, ospiti di famiglie di studenti a loro volta coinvolti nel progetto di scambio. Il soggiorno in Romagna è iniziato domenica scorsa e terminerà con la ripartenza domani, venerdì 21 febbraio. Durante la loro permanenza i ragazzi hanno frequentato la scuola nelle ore mattutine, hanno partecipato – tra le varie attività – a un laboratorio di ballo romagnolo con alcuni nonni esperti di valzer e poi approfondito l’argomento grazie alla collaborazione dei ballerini professionisti messi a disposizione da Casadei Sonora, altro luogo cittadino visitato dagli studenti. Immancabile la visita al Ponte Romano sul Rubicone con la guida, per l’occasione, di alcuni studenti savignanesi che hanno raccontato in lingua inglese la storia del monumento ai colleghi spagnoli. Tra le tappe del soggiorno anche a Cesenatico con il Museo della Marineria e il porto canale.

“Il nostro Istituto ha accolto con entusiasmo la delegazione spagnola che ringrazia per l’opportunità offerta – commenta la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone Catia Valzania -. I nostri studenti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica che determinerà le scelte della loro vita, in un’ottica di apertura verso le altre culture, apertura alla vita con il giusto spirito e curiosità intellettuale”.

“Raccontare ai giovani spagnoli del nostro ponte sul Rubicone, spiegargli il significato dello stemma del Comune e il motivo per cui sopra gli scranni dei consiglieri sono esposti gli articoli della nostra Costituzione è stata l’ennesima occasione per riflettere sulla nostra storia – ha commentato il sindaco Nicola Dellapasqua -. Un momento importantissimo per ribadire il valore, la forza e il senso della nostra Comunità. Ringrazio le nostre scuole per aver individuato nel Comune un luogo importante del loro percorso didattico. I nostri auguri a questi giovanissimi concittadini europei”.

(L’ufficio stampa)