Da lunedì 8 aprile inizia a gran ritmo la Stagione Termale 2024 di Riccione Terme.

Le cure e i trattamenti termali consentono di potenziare il proprio sistema immunitario, mantenersi giovani e migliorare il proprio stato di salute e di benessere psico-fisico, sono piacevoli e rilassanti ma soprattutto efficaci!

Il Centro Termale apre subito con tutti i servizi, tra questi: cicli e percorsi di cura per patologie artroreumatiche, vascolari, dermatologiche, delle vie aeree superiori, dell’orecchio e delle vie respiratorie. E’ possibile effettuare le cure, sia privatamente che in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale al solo costo del ticket a partire da € 3,10 con prescrizione del proprio medico di famiglia o pediatra.

RICCIONE TERME, punta sempre di più ad essere punto di riferimento per la salute ed il benessere integrati. Il Centro è classificato 1° Livello Super.

Prima della riapertura sono stati effettuati interventi di rinnovamento ed efficientamento energetico, per offrire servizi sempre all’avanguardia e ambienti sempre più accoglienti e piacevoli.

Si parte alla grande con proposte imperdibili per godere dei benefici delle ricche acque termali. Infatti fino al 18 maggio sono attive promozioni e omaggi su tutte le cure termali, pacchetti abbinati ai massaggi, ingressi alle piscine termali e abbonamenti al Percorso Termale Sensoriale con attività fitness, un’occasione imperdibile per rigenerarsi e prepararsi all’imminente estate!

In tutta la Provincia di Rimini l’integrazione tra idrokinesiterapia in acqua termale sulfurea, fisioterapia, riabilitazione e medicina termale si realizza solo a Fisia il Centro di recupero funzionale e motorio di Riccione Terme. L’idrokinesiterapia in piscina termale sulfurea trasforma la riabilitazione in eccellenza terapeutica ed è unica sulla costa romagnola. Palestra riabilitativa, trattamenti elettromedicali tra cui Tecarterapia, Laserterapia e Onde d’urto e un’équipe di specialisti fisiatri, fisioterapisti e rieducatori per il massimo dei risultati. Il Centro è anche convenzionato INAIL.

La Spa e il Centro Benessere Oasi traducono in realtà i sogni di relax, bellezza e wellness. Ampia proposta di massaggi, trattamenti viso e corpo. Una proposta unica ed ineguagliabile come uniche ed ineguagliabili sono l’acqua sulfurea e i fanghi termali del Centro.

Il cuore pulsante è il Percorso Termale Sensoriale in cui corpo e mente traggono benefici immediati godendo delle acque termali proposte nelle varie declinazioni: piscine a temperature differenziate, idromassaggi, percorsi emozionali e sensoriali, cascatelle, cascata a fungo, idropercorso vascolare e grottini per esperienze totalizzanti e rigeneranti. E in più nuovi programmi di aquafitness nel tepore delle piacevolissime piscine termali, per mantenersi giovani e in forma.

Stagione 2024, a partire da lunedì 8 aprile.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 – sabato dalle 8 alle 12.30

Tutti i servizi sono su prenotazione telefonica al 0541 602201

www.riccioneterme.it – info@riccioneterme.it

Ufficio Stampa Riccione Terme