Da oggi on line il nuovo sito web istituzionale del Comune di Cervia

E’ on line da questa mattina il nuovo sito web istituzionale del Comune di Cervia, che sostituisce il precedente.

Il nuovo sito ha come indirizzo web https://comune.cervia.ra.it, adottando lo standard sui nomi a dominio della Pubblica Amministrazione. Il vecchio link https://comunecervia.it verrà ridiretto in automatico sul nuovo.

“Questo importante traguardo rappresenta un ulteriore passo verso la trasformazione digitale della nostra amministrazione e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini – ha dichiarato il sindaco Mattia Missiroli. – Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo strumento digitale che ci avvicina sempre di più ai nostri cittadini e che ha richiesto un lavoro notevole agli uffici dato che il sito si compone di migliaia di pagine”.

Il sito è stato realizzato con un finanziamento di oltre € 280.000 del PNRR Piano Nazionale di ripresa e resilienza della PA digitale 2026, nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.

Il nuovo sito web, al cui progetto stanno aderendo molte amministrazioni comunali, è stato studiato per rispondere pienamente a tutte le Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione emanate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e dal bando del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il finanziamento PNRR ha permesso al Comune di realizzare tutte le attività necessarie e di adottare la piattaforma “Municipium” di Maggioli spa, che gestisce la parte di front-office e back-office del sito.

Dal 15 gennaio è già attiva l’APP gratuita per smartphone “Municipium”, con la quale il cittadino può inviare segnalazioni, consultare le news, le allerta di protezione civile e avere informazioni utili.

Il nuovo sito risulta più intuitivo, facile da utilizzare e particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’accessibilità con lo scopo di rendere fruibili i contenuti a tutti gli utenti (anche ipovedenti e non vedenti), secondo i requisiti di legge e le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate da AGID.

Questa prima fase della messa on line servirà al Servizio Informatica anche per verificare la funzionalità e i contenuti del sito. Per alcune settimane quindi il nuovo sito sarà ”work in progress”.

Cervia, 11 febbraio 2025