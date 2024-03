Da Senigallia a Riccione, bus strapieno di ragazzi verso la discoteca: scoperti durante i controlli della Polizia Locale

Ottantasei studenti sono stati trasportati su un autobus con una capienza massima di cinquantadue da Senigallia fino alla collina di Riccione per partecipare a una festa in una discoteca in occasione dei cento giorni dall’esame di maturità. Questo episodio è stato scoperto durante i controlli effettuati dalla Polizia locale che ha fermato e ispezionato vari autobus durante la settimana. Quattro conducenti sono stati sanzionati per aver trasportato un numero eccessivo di passeggeri, con il caso più grave di un autobus che ha superato la capienza massima di 34 persone. Grazie ai controlli effettuati, durante la festa successiva non è stato riscontrato alcun passeggero in eccesso, dimostrando l’efficacia del servizio di controllo della Polizia locale.