Dakar. Sébastien Loeb costretto al ritiro dopo un incidente nella terza tappa

Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo di rally, ha dovuto abbandonare la Dakar 2025 in Arabia Saudita dopo un incidente che ha seriamente danneggiato la sua vettura. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori, confermando che i tecnici della FIA non hanno autorizzato la partenza del pilota francese per la quarta tappa.

Durante la terza tappa, su un percorso ridotto a 327 km tra Bisha e Al Henakiyah a causa delle avverse condizioni meteo, la Dacia di Loeb è uscita di strada al km 12. Un brutto rimbalzo ha causato diversi cappottamenti della vettura, danneggiandola gravemente. Nonostante ciò, Loeb e il copilota Fabian Lurquin sono riusciti a completare la tappa con oltre un’ora di ritardo rispetto ai leader, ma i danni riportati sono risultati troppo gravi per proseguire.

“Dopo un’ispezione (della Dacia) da parte dei tecnici della FIA, l’equipaggio non è stato autorizzato a partire per la quarta tappa,” hanno comunicato gli organizzatori del Rally Dakar sui social.

Questo ritiro rappresenta un altro colpo per il pilota alsaziano, che partecipa per la nona volta alla prestigiosa competizione ma non è ancora riuscito a vincere. Loeb era già salito sul podio in cinque occasioni: terzo nel 2019 e nel 2024, e secondo nel 2017, 2022 e 2023. Tuttavia, è la terza volta che è costretto al ritiro durante la gara, dopo le edizioni del 2018 e del 2021.

La Dakar 2025 si è rivelata particolarmente impegnativa per molti piloti di punta. Solo un giorno prima del ritiro di Loeb, anche Carlos Sainz, detentore del titolo, è stato costretto a lasciare la competizione a causa di danni al roll bar della sua Ford Raptor, ribaltatasi durante la “48 ore”.

Attualmente, la gara è dominata dal sudafricano Henk Lategan tra le auto e dall’australiano Daniel Sanders tra le moto. Il rally, iniziato il 4 gennaio, si concluderà il 17 gennaio, con molte incognite ancora sul percorso e un meteo che continua a influenzare le prove speciali.