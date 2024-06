Dal 1 luglio il Comune di Coriano attiva il nuovo portale web dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) 

Spinelli: “ Tassello importante verso la digitalizzazione con procedure più snelle per agevolare cittadini e tecnici degli ordini professionali”

Coriano, 28 giugno 2024 – Pratiche semplificate, tempi ridotti, agevolazioni per cittadini e tecnici nella gestione degli interventi edilizi ed urbanistici. Dal 1° luglio 2024 il comune di Coriano attiverà il portale digitale dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). Un portale web consentirà infatti la presentazione e la consultazione dei dati delle pratiche edilizie esclusivamente via internet. Tradotto: pratiche di edilizia, quali permessi di costruire, SCIA, CILA, richieste di autorizzazione paesaggistica o inerenti l’urbanistica e l’ambiente andranno presentate e consultate on line con la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento delle istruttorie e le autorizzazioni richieste.

In collaborazione con la società Starch s.r.l. si supera così definitivamente la versione cartacea dei documenti creando un flusso di informazioni digitalizzate che partendo dai professionisti e raggiungendo on line lo sportello unico per l’edilizia, eviterà il caricamento manuale delle informazioni consentendo di redistribuirle in tempo reale ai cittadini e ai tecnici. In altre parole il sistema permette di compilare le istanze edilizie, predisporre una copia digitale di qualunque documento da allegare, firmare digitalmente il tutto e trasmetterlo via internet al Protocollo comunale.

Questa mattina il portale dello Sportello Unico per l’Edilizia è stato presentato da Starch con un webinar aperto ai professionisti e agli ordini professionali. Nei mesi precedenti il personale dell’assessorato all’Edilizia Privata e all’Urbanistica è stato impegnato in una puntuale e costante attività di formazione.

“La digitalizzazione delle pratiche edilizie – afferma il vicesindaco con delega all’Urbanistica e all’Edilizia privata,Domenica Spinelli – aggiunge un tassello molto importante alla razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi comunali. Agevolare il personale nel rispondere e affrontare con reattività le richieste dei cittadini porterà vantaggi indiscutibili al privato cittadino così come ai professionisti che quotidianamente si rivolgono agli uffici dell’edilizia privata del nostro comune. Sarà un accesso unico, uno strumento pratico, veloce e immediato che permetterà di relazionarsi in modo diretto.Non solo. In questa fase in cui noi amministratori siamo impegnanti, dal punto di vista urbanistico, nella redazione del nuovo Pug, questo nuovo strumento consentirà di avere una visione ancora più definita sulle scelte strategiche della nostra Città”.

