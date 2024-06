Dal 16 al 18 giugno 2025 al Palacongressi di Rimini l’European Climate Change Adaptation Conference

Vincenti la familiarità coi temi trattati da Ecomondo e i rapporti col Comune di Rimini

Iniziativa degli Stati membri europei e dei membri associati per allineare i programmi nazionali, coordinando congiuntamente la ricerca sul clima. Parteciperanno circa 600 fra esperti e scienziati

La conferenza è biennale e giunge per la prima volta in Italia, a Rimini, dopo i precedenti appuntamenti di Copenaghen, Lione, Siviglia e Dublino.

Vincente la familiarità coi temi trattati da Ecomondo , la grande rassegna di IEG dedicata alla transizione ambientale, oltre ai rapporti con Anna Montini, assessora all’ambiente del Comune di Rimini, ambasciatrice dell’offerta congressuale di Rimini per l’acquisizione e lo svolgimento di successo della conferenza annuale dell’European Association of Environmental and Resource Economists EAERE nel 2022, vicina e complementare la ECCA per alcune delle tematiche affrontate.

Si aggiungono anche i progetti sul territorio attinenti alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, per cui Rimini può vantare l’opera PSBO, il Piano di salvaguardia della balneazione, progetto che ha già riscosso interesse a livello internazionale e che sarà fra i contenuti protagonisti alla ECCA 2025.

L’appuntamento internazionale è promosso da JPI Climate (Joint Programming Initiative – Connecting Climate Knowledge for Europe) un’iniziativa degli Stati membri europei e dei membri associati per allineare i programmi nazionali coordinando congiuntamente la ricerca sul clima e finanziando nuove attività di ricerca transnazionali, e dal progetto europeo MAGICA (Maximizing the synergy of European research Governance and Innovation for Climate Action), volto a superare la frammentazione indesiderata, a fare un uso migliore delle risorse pubbliche di ricerca e sviluppo creando sinergie e a facilitare la collaborazione transfrontaliera tra i migliori scienziati.