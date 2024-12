Dal 27 al 29 dicembre 2024 torna il PENNABILLI DJANGO FESTIVAL!

Il Pennabilli Django Festival è un Festival internazionale di musica jazz manouche, la 12° edizione si svolgerà a Pennabilli il 27, 28 e 29 dicembre 2024. L’evento è dedicato alla straordinaria figura di Django Reinhardt, ideatore e massimo esponente del genere musicale “Manouche” detto anche gipsy swing o gipsy jazz. Durante il festival si tengono concerti, jam sessions, seminari e passeggiate.

Per questa edizione i concerti si svolgeranno nell’Orto dei Frutti Dimenticati e nel Teatro Vittoria. Durante il festival ci sarà tanta musica, divertimento, seminari, passeggiate e jam session negli “Hot Club”, il nome che caratterizza i locali che ospiteranno i gruppi musicali durante l’aperitivo e nella tarda sera.

Enrico Partisani (Presidente Ass. Cult. Ultimo Punto) racconta:

“Da qualche tempo pensavo a come riempire il vuoto nel periodo fra Natale e Capodanno. Per mettere in moto gli animi in attesa dell’anno nuovo, avevo in mente un piccolo Festival di buona musica Jazz. La mia idea era quella di ricreare a Pennabilli la calda atmosfera che si respira nei Jazz Club di qualche capitale europea. Volevo portare dell’ottima musica nei bar e nei locali di Pennabilli, per godere delle “good vibrations” che si sprigionano intorno alle jamsession notturne, mentre fuori magari nevica.

Negli anni, l’idea si è sempre più avvicinata al Jazz Manouche. Ho incontrato gruppi musicali Manouche nei miei viaggi e anche qui a Pennabilli ospiti del festival Artisti in Piazza. Mi sentivo dunque sempre più attirato da questo genere musicale così trascinante, creato dal genio di Django Reinhardt. L’entusiasmo di alcuni amici del festival “Artisti in Piazza” (soprattutto Tolga During e Moreno Raspanti) nel 2011 mi ha finalmente avviato ad organizzare, assieme agli amici e collaboratori della associazione culturale Ultimo Punto, la prima edizione del Pennabilli Django Festival.” Anche per questa edizione il programma del festival è stato elaborato con la supervisione di Tolga During e offre l’opportunità di ascoltare, vedere e studiare molteplici aspetti del Gipsy Jazz e non solo.