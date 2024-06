Dal 7 giugno parte il servizio estivo di Start Romagna. Al via anche alcuni servizi speciali pensati per la clientela turistica

Start Romagna, 5 giugno 2024 – A partire da venerdì 7 giugno, con la fine dell’anno scolastico, entrerà in vigore il servizio estivo di Start Romagna, attivo fino al 15 settembre.

Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, sono già disponibili sul sito web di Start Romagna nell’apposita sezione ( I nuovi libretti orari, differenziati per i tre bacini di, sono già disponibili sul sito web di Start Romagna nell’apposita sezione ( www.startromagna.it/servizi/ orari-e-percorsi/ ), mentre la versione cartacea sarà disponibile nei prossimi giorni.

È in corso il cambio tabelle orarie alle fermate, si inviata pertanto l’utenza a prestare attenzione.

L’arrivo dell’estate coincide anche con l’attivazione di alcuni titoli integrati che rendono facile e conveniente gli spostamenti verso alcune delle attrazioni turistiche della Riviera romagnola.

Dal 7 giugno parte Aquafan Link, il nuovo servizio integrato treno+bus che consente di raggiungere il parco acquatico con il bus della Linea 58, in partenza di fronte alla stazione di Riccione. Il biglietto integrato è acquistabile in un’unica soluzione sui canali di vendita di Trenitalia Tper e Trenitalia.

Aquafan Link e presentandolo alla cassa, sarà possibile ottenere un rimborso fino a 4 euro sull’ingresso al parco, mentre nella giornata del 14 giugno, in occasione della Festa di fine anno scolastico, acquistando il biglietto sul sito Per tutto il mese di giugno, inoltre, conservando il biglietto del servizioe presentandolo alla cassa, sarà possibile ottenere un rimborso fino a 4 euro sull’ingresso al parco, mentre nella giornata del 14 giugno, in occasione della Festa di fine anno scolastico, acquistando il biglietto sul sito trenitaliatper.it e selezionando “Trenitalia Tper Special Promo” sarà possibile usufruire di uno speciale sconto del 20%.

A Ravenna, dal 7 giugno, riparte invece Freccia Blu, il servizio che, in coincidenza con i treni da e per Bologna, percorre il lungomare, fermando in tutti i bagni, facilitando il collegamento con la spiaggia.

Il servizio è attivo tutti i giorni, con corse in partenza ogni mezz’ora, diurne e serali. Il biglietto (2 zone) può essere acquistato facilmente da smartphone con le app Drop Ticket, MooneyGo e Roger, oppure con StarTap, il sistema ti consente di pagare il biglietto direttamente sul bus con carte di credito e altri sistemi contactless.

Per facilitare l’integrazione treno – bus, inoltre, dal 7 giugno torna Marina di Ravenna Link, il servizio Trenitalia Tper e Start Romagna che consente l’acquisto di un unico biglietto integrato – treno regionale+bus – da qualunque stazione per la località dei lidi ravennati.

Prosegue la vendita dell’Estate Card, l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico, riservata agli studenti under 26, che consente di viaggiare liberamente su tutti i bus Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per il periodo estivo (compreso tra il 7 giugno e il 31 agosto 2024).

L’Estate Card 2024 può essere attivata, al costo di 50 euro, sulla tessera Mi Muovo su cui è caricato l’abbonamento Under 26 o Salta su! in corso di validità.

Per i residenti nei comuni di Rimini, Forlimpopoli e Meldola, dove le amministrazioni comunali hanno deliberato il sostentamento dei costi, l’Estate Card può essere richiesta gratuitamente, alle seguenti condizioni: a Rimini da tutti i residenti possessori di un abbonamento Under 26 in corso di validità, a Forlimpopoli dai possessori di abbonamento “Salta su!” e a Meldola dai possessori di entrambe le tipologie di abbonamento.