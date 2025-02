Dal mare fino all’interno, 20 milioni di euro per Cesenatico

Cantieri avviati, in partenza e gare d’appalto

Cesenatico, 11 febbraio 2025_ Cesenatico non si ferma e sul territorio – dal mare all’interno – sono tanti i cantieri in corso d’opera e le importanti gare d’appalto in partenza che rappresentano un’opportunità di rinnovamento e miglioramento per tutta la città. Dalle opere sul mare fino all’edilizia scolastica, attualmente sul perimetro comunale si possono registrare 20 milioni di investimenti.

I cantieri in corso

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione della nuova scuola di viale Torino dove è stata installata la controfacciata e dove gli operai stanno eseguendo tutte le rifiniture necessarie con un investimento totale previsto € 7.000.000.000; in corso anche le operazioni alla scuola Saffi per il miglioramento e l’efficientamento sismico dell’intero edificio da € 1.300.000. Spostandosi invece verso il mare, per quanto riguarda la riqualificazione del Waterfront di Ponente, i tecnici stanno lavorando sugli stradelli che portano al mare mentre sul Canale Tagliata si riprenderà a lavorare dal mese di marzo: l’investimento totale previsto è di € 6.000.000.000; sul Molo di Levante è in corso la riqualificazione della banchine e la costruzione di un muretto a difesa delle attività circostanti con € 1.500.000 di ricaduta economica mentre per il muretto anti ingressione di Valverde l’impegno economico è di € 450.000.

I lavori in partenza

Non appena terminati i lavori in viale Torino, partiranno le operazioni alla scuola media Arfelli con un investimento di € 1.100.000 mentre si è in fase di fara d’appalto per il nuovo asilo nido di via Leone con un investimento di € 330.000 e per la costruzione della nuova Stazione di Posta di via Saffi per cui sono previsti € 910.000. A breve partiranno anche i lavori per intervenire sul sollevamento di via Cavour mentre sono già in corso gli interventi per potenziamento ed efficientamento della pubblica illuminazione.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Insieme alla giunta, ai dirigenti e agli uffici, lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare Cesenatico: intervenendo dove c’è bisogno, candidandoci a bandi regionali, nazionali ed europei, trovando nuove idee e nuove opportunità. La città è in trasformazione con cantieri diffusi che impattano su zone importanti della città e gare d’appalto già partite o in partenza, momenti cruciali della collettività: le scuole, la sicurezza idrogeologica, l’edilizia popolare, e tantissime altre sfere d’intervento. Proseguiamo un passo alla volta per provare a trovare una Cesenatico migliore ogni giorno che passa», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

