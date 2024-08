Dal Palio de lo Daino alla Sagra della Pappardella: in Valconca tanti eventi per riscoprire le antiche tradizioni

MONDAINO

Tutto pronto a Mondaino per la 35esima edizione del Palio de lo Daino, il tradizionale evento di rievocazione storica che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459: dal 15 al 18 agosto prossimi il centro storico del paese sulle verdi colline della Valconca, in provincia di Rimini, accoglierà i visitatori per condurli attraverso un affascinante viaggio con cortei, spettacoli, animazione itinerante e musica. Il 18 agosto, in piazza Maggiore, le quattro Contrade (Borgo, Contado, Castello e Montebello) si sfideranno per conquistare l’ambito Palio de lo Daino, poi un emozionante spettacolo pirotecnico accompagnato da una potente musica segnerà la fine dei quattro memorabili giorni di festa.

GEMMANO

Torna La Sagra della Pappardella al Cinghiale a Gemmano (RN). Questo evento di fama regionale, organizzato dalla Pro Loco Gemmano, celebra la sua 29esima edizione dal 12 al 15 agosto. Preparati ad assaporare le squisite pappardelle fatte a mano, il succulento sugo e lo spezzatino di cinghiale, preparati con cura dalle azdore gemmanesi, che renderanno indimenticabile la tua esperienza gastronomica. La festa si svolge nel suggestivo centro storico di Gemmano, dove la musica delle famose orchestre anima le strade e le piazze. Ma non è solo un evento enogastronomico. La Sagra della Pappardella al Cinghiale rappresenta anche un’importante occasione per promuovere la cultura, la storia e il territorio dell’entroterra romagnolo.

MORCIANO DI ROMAGNA

A Morciano di Romagna venerdì 16 agosto torna l’appuntamento con “Notturna: la notte bianca delle stelle”. Una serata piena di fascino e magia nella cornice suggestiva del parco urbano Del Conca. Artisti, performer, cantastorie e musicisti prenderanno per mano il pubblico e lo accompagneranno nelle atmosfere sognanti del parco. Un evento da vivere con il naso all’insù, sotto la volta del cielo stellato.

MONTEFIORE CONCA

Nuovo appuntamento con i Reading sotto la Rocca: martedì 13 agosto in piazza della Libertà si terrà un racconto teatrale con la musica di Francesca Gabrielli al flauto, Caterina Benedetti alla chitarra, le parole di Pasquale D’Alessio. Mercoledì 14 agosto in piazza della Libertà dalle 21 arriva la tradizionale Festa del Forestiero. Penne all’arrabbiata gratis per tutti, musica e divertimento con Perry Boogie & Lady Martini.

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO

Giovedì 15 agosto torna il tradizionale appuntamento con la Festa di Valliano. Alle ore 10 la messa solenne che sarà celebrata dal vescovo di Rimini, monsignor Anselmi. Nel pomeriggio musica e intrattenimento con l’orchestra folcloristica David Pacini.

Domenica 18 agosto ore 20.30 alla Chiesa della Pace Trarivi di Montescudo prosegue la rassegna Concerti d’Estate 2024 – In collaborazione con il Comune di Montescudo – Monte Colombo e con la Pro Loco. In programma un concerto dedicato alle più belle pagine del Belcanto, con le arie più celebri del repertorio operistico italiano e dell’operetta e indimenticabili canzoni d’autore.

MONTEGRIDOLFO

Quattro giornate di eventi artistico-culturali caratterizzeranno le giornate del 13, 14, 15, 16 di agosto con la terza edizione della manifestazione “L’Amore e l’Arte muovono il mondo” evento fortemente voluto da Celestino e Fiorella che con il loro grande amore per il Paese e la volontà di realizzare qualcosa di importante dal punto di vista Artistico-Culturale sono riusciti a coinvolgere l’Amministrazione Comunale di Montegridolfo, le Associazioni Culturali del luogo come la Associazione Piattaforma Solidale di Pesaro , l’Associazione Culturale ProArt di Piagge – Terre Roveresche (PU), Circolino Culturale Lemmel e Associazione Culturale Oltre La Maschera.

SALUDECIO

A Saludecio lunedì 12 agosto si tiene “LE ERBE della GIOIA”. Dedicato alla figura di S. Ildegarda di Bingen, proclamata Santa e Dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI nel 2012. Figura femminile straordinaria, tra le più importanti del Medioevo, fu scrittrice, poetessa, mistica, guaritrice, medichessa di botanica e farmacista.

________________________________________

Per Sentieri in Valconca – 26 luglio / 14 settembre 2024

Camminate naturalistiche gratuite alla scoperta dei borghi più belli

Prenota la tua camminata:

https://persentieri.malatempora.org

lunedì 12 agosto 09:30 Montegridolfo

sabato 17 agosto 20:30 Sassofeltrio – In abbinamento a spettacolo

domenica 18 agosto 20:30 Morciano di Romagna – In abbinamento a spettacolo

_______________________________________________________

Mille e una notti in Valconca – V edizione: Il Milione e altre avventure

“Mille e una notti in Valconca – V edizione” vede protagonisti i borghi più belli illuminati dalla suggestiva luce delle albe e dei tramonti. Filo conduttore degli spettacoli itineranti a cura di Città Teatro, sarà l’avvincente racconto de Il Milione, in omaggio all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

Martedì 13 Agosto ore 19.15 – Tramonto

MONTESCUDO, Terrazza del Castello di Albereto

Episodio 4 – Ceylon e i fatti curiosi del Catai

con Mirco Gennari Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

Sabato 17 Agosto ore 19.00 – Tramonto

SASSOFELTRIO, Casa comunale La Rocca, Terrazza Panoramica

Episodio 5 – Maabar e le nozze della principessa Kokachin

con Giorgia Penzo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

Domenica 18 agosto ore 19.00 – Tramonto

MORCIANO, Parco Urbano del Conca, Via Stadio

Episodio 6 – Hormuz e l’uomo che venne dal futuro

con Giorgia Penzo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Daniele Torri

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo