Dal Trofeo Dario D’Alessandro numerose medaglie per il nuoto pinnato

Domenica 13 gennaio è andato in scena il 1° Trofeo Dario D’Alessandro presso la piscina Palasport Camaiore, al quale ha partecipato anche una folta delegazione di ventisette atleti della Federazione Sammarinese Attività Subacquee appartenenti alla Domus San Marino, accompagnati dai tecnici Anna Ballarini e Fabio Donati. La manifestazione è stata l’occasione per ricordare la promessa del nuoto pinnato Dario D’Alessandro, al quale è stato intitolato l’impianto sportivo. I biancazzurri hanno debuttato nella categoria Esordienti con il doppio secondo posto di Aurora Albani, argento nei 50 e 100 metri pinne, seguito dal terzo posto di Melissa Fabbri, terza nelle stesse discipline, e Asia Marinelli, sesta nei 50m pinne. Negli Agonisti, in prima categoria femminile Matilde Calisse ottiene un dodicesimo posto nei 50m pinne, mentre Giulia Arlotti è ottava nei 50 monopinna. In seconda categoria, Chiara Zanotti e Chiara Naso arrivano decima e undicesima nei 50m monopinna, Lisa Bartolini è in grado di migliorare il proprio personale nei 50 metri pinne. Si posizione al dodicesimo posto anche Elisabetta Brasey in una gara molto combattuta sui 100m pinne, conquistando il pass per i campionati italiani di categoria. Continua il buon momento di forma di Lorenzo Dorokhov: secondo nei 50 e 100 metri pinne; nono posto per Luigi Renzi nelle due specialità. Migliorano i propri tempi Alessandro Ceci, Matteo Cardinali, Samuele Michelotti; Gioele Cremoni, Federico Bianchini e Valentino Santolini vanno vicino al proprio miglior tempo. Nella terza categoria femminile si segnalano i due argenti di Emma Bollini, seconda nei 50 e 100 metri pinne. A podio anche Maddalena Falcioni, giunta terza nei 50 metri monopinna, seguita in quinta posizione da Maria Bartolini. Nelle lunghe distanze si mettono in mostra Sofia Fratti e Aurora Toccaceli, prima e terza nei 400 metri pinne. Nei 50 metri pinne, Ruben O’Brien finisce a pochi centesimi fuori dal podio seguito da Andrea Ceci e Alessandro Amici. Negli Assoluti Federico Fabbri non riesce ad esprimersi al meglio nelle corte distanze concludendo la sua gara leggermente sottotono. La Domus San Marino si posiziona al settimo della classifica a squadre. CONS