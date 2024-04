DARIO D’ANGIOLILLO VINCE LA 2A SERATA DI SELEZIONE DI LOCOMIX

Dario D’Angiolillo si aggiudica il riconoscimento del pubblico che ha affollato il Teatro Pazzini di Verucchio per la seconda serata di selezione della 17° edizione di Locomix e quindi accede direttamente alla finale del 4 maggio al Teatro Concordia.

Il versatile comico e cabarettista di Latina vince una competizione di ottimo livello, all’interno della quale si sono sfidati sul palco Bea & Sco (Verona), Diego Fazi (Osimo), Francesco Curti (Bracciano), Gianluca Ciardo (Bari), Giovanni Carrossa (Padova), Massimiliano “Max” Sonsogno (Pavia) e Stefano Campagnolo in arte Virgigno con la gn (Cesena).

La serata, presentata da Ettore Mularoni e Marina Tamagnini, ha visto il piacevole contributo delle due giudici speciali Chiara Cicognani e Veronica La Maida, che in modalità talent show hanno espresso un giudizio al termine dell’esibizione di ogni comico.

Ad allietare lo spettacolo è intervenuto anche il rinomato comico (e grande amico di Locomix) Gianni Bardi, che ha intrattenuto il pubblico con un umorismo caratterizzato da uno sguardo acuto e intelligente sulla contemporaneità.

La band “I Beati Precari”, composta da Massimo Modula, Giacomo Depaoli e Daniele Torri, ha eseguito i brani che hanno fatto da colonna sonora alla serata.

Si è anche tenuta la lettura di due dei racconti finalisti del concorso per racconti brevi umoristici “Scritti da ridere”, interpretati da Giovanni Ferma.

L’Associazione Locomotiva e la Compagnia Fratelli di Taglia, organizzatori dell’evento, desiderano ringraziare il Comune di Verucchio, la Regione Emilia Romagna, la Rete Teatrale Valmarecchia, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato Turismo di San Marino, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, gli Istituti Culturali di San Marino, i media partner (per le selezioni Radio Sabbia e per la finale Radio San Marino Rtv), nonché gli sponsor: Tiee cibo e vino, Kiss My Piada, Centro commerciale Malatesta, Alterecho, Milly Giocattoli, Energreen, Cassa di Risparmio di San Marino, Marlù Gioielli, Nauty Natural Beauty, Titancoop, R&M Piadine.

Un ringraziamento particolare a Beschi Antonella ed Ercolani Emanuele, del Club Fotografico Sammarinese, che hanno immortalato le esibizioni.

La finale, che vedrà esibirsi i 6 comici finalisti si terrà sabato 4 maggio presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. E’ possibile acquistare i biglietti online tramite il sito Liveticket al link https://www.liveticket.it/locomix. Il costo del biglietto è di €15,00 (prezzo unico) più diritti di prevendita.

