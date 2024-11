De Pascale, E-R sia guida nazionale a difesa sanità pubblica. La prima conferenza stampa. “Fare una coalizione regionale è più facile che nazionale”

BOLOGNA, 19 NOV – “L’Emilia-Romagna vuole essere la guida di un movimento nazionale a difesa della sanità pubblica, io sono vivo grazie al servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna.

Potermi battere per il servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna per me è un onore immenso e mi sembra di poter restituire una parte di quello che ho ricevuto”.

Lo ha detto Michele de Pascale, presidente eletto dell’Emilia-Romagna, in conferenza stampa in Regione a Bologna, ricordando il gravissimo incidente che lo ha coinvolto nel 2011. “Sulla sanità dico una cosa chiara: io ho intenzione di occuparmene molto.

Questo non significa tenere o non tenere una delega, ma su questo tema mi troverete molto spesso in prima fila a trovare direttori generali, girare il territorio, visitare gli ospedali, le associazioni dei malati. È l’80% del bilancio della Regione, sarà l’80% del mio tempo”, ha detto de Pascale. Nella prima conferenza stampa post elezioni, De Pascale è intervenuto anche sul tema coalizione, spiegando che a livello regionale è più facile che sul piano nazionale portare avanti un’idea del genere. “Ma se posso esprimere un consiglio non richiesto – ha detto – è che una coalizione non deve stare insieme a prescindere, serve rispetto reciproco e un programma chiaro”.

“Noi abbiamo ottenuto questo risultato perché abbiamo costruito questa coalizione così ampia – ha aggiunto – se non lo avessimo fatto anche il Pd non avrebbe ottenuto questo risultato. Se il Pd si approccia alle tornate elettorali con arroganza e autosufficienza va male anche come risultato di lista, se si approccia con generosità e apertura viene premiato nelle urne”. Il riferimento è ai risultati di lista, che hanno visto il Pd intorno al 43%.

