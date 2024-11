De Pascale proclamato presidente della Regione Emilia-Romagna

La Corte d’Appello di Bologna ha proclamato Michele de Pascale nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, certificando e formalizzando il risultato delle elezioni del 17-18 novembre.

De Pascale è il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi: sostenuto dal centrosinistra, ha raggiunto il 56,77% dei consensi.

La Corte d’Appello ha proclamato anche i Consiglieri regionali che andranno a comporre la nuova Assemblea legislativa.

Il percorso verso l’insediamento dei nuovi organi di governo della Regione, sulla base della normativa in vigore, prevede che dalla proclamazione di oggi scatti l’intervallo di tempo, non prima di 15 giorni e non oltre 30, nel quale convocare la prima seduta dell’Assemblea legislativa, che sancirà l’avvio della nuova legislatura, la dodicesima.

Fino a quel momento, restano in carica la presidente della Regione facente funzioni, Irene Priolo, e l’attuale Giunta.

La prima seduta della nuova Assemblea legislativa è convocata dall’attuale presidente uscente: sarà presieduta dal consigliere più anziano d’età, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Assemblea stessa.

Quale primo atto, l’Assemblea legislativa procede all’elezione, al proprio interno, dell’Ufficio di Presidenza.

L’Assemblea poi, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal presidente della Regione, riferito all’intera legislatura e a tutti i settori d’intervento.

Ansa