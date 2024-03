Decima giornata, girone di Andata di serie B in carrozzina: NTS Informatica Basket Rimini – WB Vicenza Sanitaria Beni

Galvanizzati dal successo in quel di Verona e con la soddisfazione del risultato sociale e mediatico dell’iniziativa “seduti per un giorno” NTS Informatica Basket Rimini ritorna tra le mura amiche della palestra di Via Cuneo 11 a Rimini per affrontare quello che si definisce un brutto cliente: arriva in riviera la WB Vicenza Sanitaria Beni, che occupa la seconda posizione in classifica con 6 vinte/2 perse, ma con una partita in più.

All’andata NTS Informatica Basket Rimini resse il confronto fino a metà gara poi i veneti trascinati dalla coppia Saracino e Shabani che ne misero 21 a testa oltre agli 8 di Grujic ci superarono per 61-45.

Considerando che nell’ultimo quarto dell’andata Coach Loperfido decise di dare più spazio a tutta la panchina e che nel corso del torneo i nostri ragazzi hanno preso più confidenza con le corsie preferenziali che portano a canestro, Rimini ha le carte in regola per giocarsela fino alla fine.

Per completezza va detto che Vicenza sfiora i 60 punti di media a gara e ne subisce meno di 46 mentre Rimini si “ferma” a 48,5 in attacco subendone 48,4. Di conseguenza NTS Informatica Basket Rimini non ha scelta, dovrà replicare l’ottima prova difensiva disputata a Verona e sarà una bella faticata perché ci sono ben tre avversari pericolosi da tenere d’occhio, cercando di conservare la necessaria lucidità offensiva e stare col fiato sul collo al temibile avversario fino all’ultimo secondo.

Sempre da Verona è arrivata la conferma che con Obino e Loperfido in panchina per falli il resto della squadra ha fatto comunque punti e domenica rientrerà Dario Di Francesco che è il miglior realizzatore della formazione riminese. Mai dire mai.

Palla a due alle ore 15:00 di Domenica 3 Marzo 2024 alla CARIM dove tutto il super-pubblico di Rimini giocherà tutte le carte a disposizione per spingere NTS Informatica Basket Rimini al successo. Non mancate.

Uff. Stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi

—