Definiti i vertici dell’Unione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Gruppi dei Castelli

A seguito delle elezioni del 10 luglio u.s. del Consiglio Direttivo dell’Unione, come da precedente Comunicato Stampa ed in riferimento all’art. 18, comma 3 del Regolamento Statutario, in data 22 luglio 2024 sono stati definiti i seguenti ruoli dei consiglieri eletti:

Bedetti Pier Marino: Presidente

Berardi Fabio: Vicepresidente

Tura Roberto: Segretario

Angiuoni Luca: Economo

Fiore Rosa, Francioni Francesco e Muccioli Simona: Consiglieri.

Tutti i consiglieri hanno espresso spirito di servizio e la volontà di adoperarsi per gli scopi ed i compiti dell’Unione, rimarcando la necessità di una stretta collaborazione e confronto con il Servizio di Protezione Civile e con realtà analoghe delle province limitrofe.

San Marino, 23 luglio 2024/1723 d.f.R.