Denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti a Cesena

Cesena – Un giovane di 24 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo un controllo avvenuto lungo la via Cervese. L’episodio si è verificato intorno alle 21:00, quando una pattuglia in servizio di prevenzione ha notato due autovetture ferme in un parcheggio isolato.

Gli agenti, insospettiti dalla presenza dei veicoli e dai conducenti, hanno deciso di effettuare un controllo. I due hanno inizialmente dichiarato di essere fermi per consumare un panino. Tuttavia, la reazione nervosa di uno dei due ha sollevato ulteriori sospetti, spingendo gli operatori a chiedere informazioni su una borsa situata sul sedile del passeggero.

Dopo una breve esitazione, il giovane ha mostrato il contenuto della borsa, che conteneva diversi involucri di marijuana. A seguito di questo rinvenimento, gli agenti hanno proceduto con una perquisizione del veicolo e successivamente dell’abitazione del denunziato, trovando un totale di 37 grammi di marijuana, suddivisi in dosi pronte per la vendita.

Il giovane è ora nei guai con la giustizia, e il materiale sequestrato è stato messo a disposizione delle autorità competenti.