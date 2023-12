Depositata al tribunale di Ravenna la sentenza di divorzio tra Adamo Guerra e la sua ex moglie. L’uomo era scomparso simulando il suicidio

È stata depositata recentemente presso il tribunale di Ravenna la sentenza che ha ufficializzato il divorzio tra Adamo Guerra, l’uomo originario di Lugo (Ravenna) che è stato ritrovato in Grecia dopo aver simulato la propria morte per dieci anni, e la sua ex moglie. Ad ottobre, l’uomo si era presentato per la prima volta davanti al tribunale di Ravenna per la prima udienza di divorzio.

“Credevo si fosse gettato giù”: l’ex moglie di Guerra sconvolta dopo la scoperta

Nel corso di un’intervista a ‘Chi l’ha visto?’, l’ex moglie di Guerra ha rivelato il suo shock dopo aver scoperto la verità sulla sua scomparsa. Secondo quanto raccontato dalla donna, la svolta si è verificata mesi prima, quando ha presentato le pratiche per il divorzio. L’avvocato che l’assisteva le ha comunicato che suo marito non era scomparso, bensì era vivo e aveva richiesto di diventare un cittadino italiano residente in Grecia presso l’Aire nel febbraio del 2022. A quanto pare, l’uomo è stato poi rintracciato da un inviato del programma televisivo. La donna ha confessato che i dieci anni di incertezza sono stati molto difficili e che aveva sempre mantenuto una speranza, ma ora considera Guerra come una persona estranea e non come un marito o un padre. A gennaio del 2024 è prevista la prima udienza del processo penale presso il tribunale di Ravenna, in cui la Procura ha accusato Guerra di violazione degli obblighi familiari verso le figlie che erano ancora minorenni al momento della sua sparizione.