Detroit: un ponte vivo e autentico tra San Marino e gli Stati Uniti

La recente trasferta a Detroit ha offerto un’occasione irripetibile per consolidare i legami tra la Repubblica di San Marino e la sua dinamica comunità statunitense. Su invito del Consolato Onorario di Detroit e del San Marino Social Club – quest’ultimo istituto, inaugurato il 3 settembre 1976 grazie al contributo di circa 250 soci, costantemente aumentati nel tempo – si è celebrata la festa di Sant’Agata il 1° febbraio, con un momento conviviale che ha esaltato le radici culturali e l’identità sammarinese.

L’evento, orchestrato con cura dal Presidente Mauro Bianchini, coadiuvato dal Vice Presidente Sandro Vincenti e dagli altri soci, ha animato la serata presso la sede privata del San Marino Social Club, situata a Troy, nello Stato del Michigan, dove convivono anche gli uffici consolari, diretti dalla console Vincenzina Toccaceli Crescentini. L’architettura dell’edificio, che evoca il celebre Palazzo Pubblico, ha fatto da cornice a un incontro intriso di tradizione.

Prima del rientro, le celebrazioni si sono spostate nella sede della Comunità dei sammarinesi di Detroit – la più grande tra le 25 associazioni riconosciute a livello mondiale, fondata nel 1979 e attualmente composta da 1.150 soci. Qui, presso il San Marino Banquette Hall, il Vice Presidente Michael Terenzi e la console Vincenzina Toccaceli Crescentini hanno accolto le autorità sammarinesi, sottolineando l’importanza di un dialogo autentico e di una partecipazione continua. È da evidenziare che la giurisdizione del Consolato Onorario di Detroit si estende su un vasto territorio, comprendente gli Stati del Michigan, Ohio, Indiana, Wisconsin, Minnesota, Iowa, North Dakota, Nebraska e Kansas.

Così il Segretario Fabbri:

“Sono profondamente onorato di rappresentare il nostro Stato in un contesto tanto prestigioso, dove il calore e la dedizione dei nostri concittadini esprimono con chiarezza l’importanza delle comuni radici e aprono la strada a nuove opportunità di scambio culturale e sviluppo condiviso”.

Il Segretario Bevitori ha aggiunto:

“La nostra presenza qui a Detroit è una testimonianza tangibile della volontà costante del Governo nel coltivare rapporti autentici e solidali, trasformando ogni incontro in un ponte tra la nostra tradizione millenaria e le sfide del futuro, in un dialogo vivo e costruttivo che rafforza l’identità del popolo sammarinese in ogni angolo del mondo”.

Nell’ambito dell’incontro tenutosi il 2 febbraio 2025, i Segretari di Stato Fabbri e Bevitori, in compagnia del Vice Presidente Michael Terenzi e del direttivo della Comunità, hanno risposto alle domande poste dalla platea di soci, fra cui tematiche di grande attualità quali il voto per corrispondenza, la composizione del Congresso di Stato e questioni inerenti l’aeroporto. Inoltre, si è discusso della necessità di riportare in auge manifestazioni di carattere artistico e culturale, quali spettacoli con artisti sammarinesi, rappresentazioni di commedie dialettali, le esibizioni dei balestrieri in vista del 50° anniversario dell’inaugurazione del San Marino Social Club, nel 2026. I Segretari hanno illustrato con dovizia di particolari le azioni intraprese nelle rispettive deleghe, dimostrando un impegno concreto nel rispondere alle esigenze e alle aspettative della comunità.

Parallelamente ai momenti istituzionali, la Comunità si distingue per il suo incessante impegno nel promuovere iniziative volte a mantenere vivo il legame tra i concittadini residenti all’estero e San Marino. Tra queste, spiccano i soggiorni culturali, dedicati alle nuove generazioni, e il programma linguistico tenuto dal Michigan Language Center – attivo fino al 2020 presso il campus dell’Università del Michigan ad Ann Arbor – iniziativa certamente da coltivare per rafforzare ulteriormente la formazione dei giovani sammarinesi.

Inoltre, in virtù del contributo erogato alle Associazioni di concittadini all’estero, la Comunità assegna annualmente tre borse di studio agli studenti universitari che si distinguono per merito accademico, ulteriore testimonianza di un impegno volto alla valorizzazione del patrimonio culturale e formativo. Le festività, infatti, rappresentano le principali occasioni di ritrovo: l’Associazione organizza due eventi annuali – una festa in primavera e un raduno nel periodo natalizio – che, grazie anche ai moderni mezzi di comunicazione, accorciano le distanze geografiche e favoriscono lo scambio di esperienze e momenti aggregativi.

Riaffermato, dunque, un impegno concreto a sostenere e promuovere il patrimonio culturale e sociale di San Marino: in ogni incontro, scambio e storia condivisa si delinea una pietra miliare nel percorso di crescita e integrazione della nostra comunità internazionale.

C.s. congiunto

Segreteria di Stato Industria-Sport e Segreteria di Stato al Lavoro