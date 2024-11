”DI COSA E’ FATTA LA SPERANZA” – Giovedì 28 novembre, alle ore 21.00 a Borgo Maggiore – Sala Joe Cassar (ex International)

Incontro pubblico

DI COSA E’ FATTA LA SPERANZA

Giovedì 28 novembre, alle ore 21.00 a Borgo Maggiore, presso la Sala Joe Cassar (ex International) si terrà l’incontro pubblico “Di cosa è fatta la speranza”: a partire dal romanzo biografico omonimo, di Emmanuel Exitu edito da Bompiani su Cecely Sanders, la donna che inventò le Cure Palliative prendendosi cura degli incurabili, si aprirà un dialogo con il dott. Marco Maltoni, Direttore U.O Cure palliative AUSL Romagna, affrontando il tema della dignità e cura del malato considerato inguaribile.

Infermiera, assistente sociale e poi medico, Cicely Saunders ha lottato tutta la vita per restituire dignità ai malati terminali, che fino agli anni 70 del Novecento erano abbandonati dai medici perché “non c’è più niente da fare”. Per lei, invece, c’era ancora molto da fare. E, contro la medicina ufficiale di allora, guidata dalla fede e dal suo spirito scientifico, lo fece: realizzò il miracolo bilanciato di unire l’amore per l’uomo e la passione per la medicina fondando nel 1967 a Londra, il primo hospice moderno.

Ripercorrendo la vicenda umana e professionale della Saunders, l’autore mette in luce il misterioso abbraccio tra il dolore e la speranza, un tema che interessa tutti. Attraverso questa grande storia si capisce come la sofferenza umana possa essere abbracciata e come si possa tenere testa al dolore e alla disperazione con farmaci potentissimi di cui tutti noi disponiamo: l’empatia, l’ascolto e l’osservazione. La speranza esiste e può illuminarci fino all’ultimo respiro, ma questa speranza, si legge nella controcopertina, “è fatta di cose che hanno bisogno di qualcuno che le faccia accadere”.

Il romanzo offre molteplici spunti per mettere a tema domande radicali che interessano ogni persona: la morte e il dolore fanno parte della vita, ma è possibile accettarli e attraversarli fino in fondo senza esserne sopraffatti o senza pensare che il migliore interesse sia sopprimere la vita prima della sua fine naturale? Dove nasce la speranza che sostiene concretamente nel dolore e rende la vita possibile e degna di essere vissuta fino all’ultimo? C’è una utilità e un bene per la persona malata nel vivere la propria vita fino in fondo anche nella sua fase terminale? Perché le cure palliative sono così importanti? Quale deve essere il ruolo della medicina nella cura dei malati non guaribili? Si può relegare un tema così importante per la vita di ogni persona alla religione o alle ideologie?

Per un focus sulla realtà locale è previsto l’intervento del Dott. Mario Nicolini, Direttore U.O.C. Oncologia dell’Ospedale di San Marino.

Sarà presente per un saluto introduttivo Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Culturale “Il Sentiero” con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria, il Centro Sociale Sant’Andrea, l’Associazione Oncologica Sammarinese, l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno, l’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne e l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla

San Marino, 25 novembre 2024

Emmanuel Exitu ha lavorato come autore televisivo e come drammaturgo per il Teatro di Documenti. Dal suo romanzo La stella dei Re ha tratto la sceneggiatura per l’omonimo film Rai. Il suo Greater – sconfiggere l’Aids, girato negli slum di Kampala, in Uganda, è stato scelto da Spike Lee come miglior documentario del Babelgum Contest di Cannes 2008. Responsabile dei contenuti di WIP Italia, The Digital Design Company, sta sviluppando progetti e podcast dedicati al sociale e alla costruzione del bene comune.

Marco Cesare Maltoni, oncologo ed ematologo, Professore straordinario a tempo determinato presso L’Università degli Studi di Bologna, Direttore U.O.C. Cure palliative AUSL Romagna.

Già coordinatore del gruppo di lavoro AIOM dolore oncologico. Già coordinatore del gruppo di lavoro dell’EAPC fattori prognostici nelle cure palliative e fa parte del gruppo di lavoro EAPC linee guida uso oppioidi. Fa parte del gruppo dell’ESMO linee guida sui fattori prognostici. Ha organizzato due congressi nazionali della SICP, ed è stato nel consiglio direttivo dell’associazione.

Mario Nicolini, Direttore della onco-ematologia ISS San Marino. Già responsabile del servizio di Oncologia dell’Ospedale Cervesi di Cattolica della AUSL della Romagna. Ha svolto servizio di assistenza domiciliare ai malati oncologici partecipando a progetti di ricerca sulle cure palliative. Già dirigente medico presso l ‘oncologia di Rimini con incarichi di consulenza e ricerca nella diagnosi e terapia del tumore della mammella. È autore con altri di 68 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.