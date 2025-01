Didier Deschamps lascerà la guida della Francia dopo i Mondiali del 2026. Probabile Zidane al suo posto

Didier Deschamps, attuale commissario tecnico della nazionale francese, ha deciso di concludere il suo mandato al termine del contratto, dopo i Mondiali del 2026 in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla squadra, segnando la fine di un’era straordinaria per il calcio francese.

Deschamps, 56 anni, è stato nominato ct della nazionale francese nel 2012, dopo una brillante carriera da giocatore e allenatore. Sotto la sua guida, i Bleus hanno raggiunto vette importanti, tra cui il trionfo ai Mondiali del 2018 in Russia, dove la Francia sconfisse la Croazia per 4-2 in finale. Con questa vittoria, Deschamps è entrato nella storia del calcio come il terzo uomo a vincere la Coppa del Mondo sia come giocatore (1998) sia come allenatore, seguendo le orme di Mario Zagallo e Franz Beckenbauer.

Durante il suo mandato, Deschamps ha guidato la Francia a successi significativi, tra cui la finale degli Europei 2016 e il secondo posto ai Mondiali 2022. La sua capacità di costruire una squadra competitiva e unita ha fatto di lui uno dei commissari tecnici più longevi e rispettati nella storia del calcio internazionale. Deschamps ha anche saputo valorizzare talenti straordinari come Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e N’Golo Kanté, creando una squadra capace di combinare solidità difensiva, dinamismo a centrocampo e creatività in attacco.

La decisione di lasciare dopo il 2026 apre interrogativi sul futuro della nazionale francese. La Federazione Calcistica Francese (FFF) dovrà individuare un successore in grado di raccogliere l’eredità di Deschamps e continuare a mantenere la Francia tra le squadre più competitive al mondo.

Tra i possibili nomi per il futuro ruolo di ct, si fanno già strada ipotesi come Zinedine Zidane, figura iconica del calcio francese e potenziale erede naturale per guidare i Bleus.

I Mondiali del 2026 rappresenteranno l’ultima occasione per Deschamps di aggiungere un ulteriore trionfo alla sua straordinaria carriera da allenatore e chiudere un ciclo di vittorie prestigiose.