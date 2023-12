Dieci cani da caccia maltrattati sequestrati a Ravenna: intervento Oipa e Carabinieri Forestali

Dieci cani da caccia ridotti pelle e ossa sono stati sequestrati alle porte di Ravenna nel corso di un intervento delle guardie zoofile dell’organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) in collaborazione con il nucleo dei Carabinieri Forestali ravennati e il servizio veterinario dell’Ausl Romagna.

Il proprietario è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali. I cani, perlopiù giovani pointer, sono stati affidati in custodia giudiziaria ai canili di Ravenna e di Cervia.

Le guardie zoofile si erano attivate a seguito di una segnalazione circa la presenza di un cane morto la cui carcassa era stata lasciata nella gabbia in mezzo agli altri cani. “Gli animali, gravemente denutriti, versavano in uno stato pietoso essendo costretti a vivere in un contesto di forte degrado”, ha precisato la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Ravenna e provincia, Barbara Rinaldi.

“Nei recinti erano state sistemate cucce fatiscenti inidonee a offrire un adeguato riparo, mentre gli spazi antistanti erano pieni delle deiezioni dei poveri animali. Insomma, un contesto inaccettabile dal punto di vista igienico-sanitario e molto mortificante per i quattrozampe”. Se le ipotesi di reato dovessero essere confermate, i cani, al termine dell’iter processuale, potranno essere adottati.