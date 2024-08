Dieci chilometri di coda sulla A1 per un incidente tra Modena e Reggio Emilia. Cinque feriti, due donne sono rimaste gravemente ferite

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio sull’Autosole tra Modena e Reggio Emilia, coinvolgendo due auto e due moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:50, al chilometro 146,5, tra le località di Gazzata di San Martino in Rio e Rubiera. Due donne sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate con l’elisoccorso agli ospedali Maggiore di Bologna e Baggiovara nel Modenese. In totale, ci sono cinque feriti.

L’incidente ha causato dieci chilometri di coda, con notevoli disagi per il traffico. Le autorità hanno consigliato agli automobilisti diretti verso Milano di uscire a Modena Nord, utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Reggio Emilia per evitare il tratto interessato dall’incidente.