Difesa personale femminile: dal 18 marzo il nuovo corso a Riccione

Si rinnova per il 2025 l’appuntamento con il corso, molto atteso e richiesto, di difesa personale femminile rivolto alle donne di Riccione e di tutto il territorio. L’edizione primaverile del corso, che ogni anno propone due sessioni, partirà martedì 18 marzo e sarà destinata a 25 donne. Il corso è organizzato dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare la parità di genere, a sostenere il mondo femminile, a tutelare e a dare effettiva attuazione a principi di uguaglianza e di parità sociale.

Al centro del corso di difesa personale, che è aperto a tutte le donne dai 17 anni in su, ci sarà la gestione della paura, lo sviluppo dell’autostima e le pratiche per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione. Il corso di difesa personale femminile è a ingresso libero ed è rivolto a un massimo di 25 partecipanti; le lezioni si tengono ogni martedì e giovedì a partire dal 18 marzo e fino al 17 aprile, presso la palestra comunale di viale Bergamo 10, dalle 18:30 alle 20:00.

Lunedì 17 marzo alle 18 presso la sede comunale – sala Commissioni (piano seminterrato) – si terrà una cerimonia di apertura in presenza delle autorità.

Il corso è strutturato in 10 lezioni pratiche che richiamano i principi basilari della difesa personale e consentiranno alle partecipanti di acquisire le nozioni necessarie all’applicazione delle tecniche di autodifesa. Durante le prove pratiche proposte saranno utilizzate apposite attrezzature di protezione, come colpitori e corpetti, necessarie a garantire una maggior sicurezza, che saranno messe a disposizione delle partecipanti. Il corso non richiede una preparazione atletica particolare. Si raccomanda un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica ed è obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Comune di Riccione