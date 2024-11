DINO’S PIZZA RISPONDE ALLE CRITICHE MOSSE SUI SOCIAL E DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA   “GRAVE PREGIUDIZIO E UN POLVERONE DI POLEMICHE STERILI E INUTILI”

Riccione, 29/11/2024 – Dino’s Pizza, dopo le critiche piovute da più parti in questi giorni, sia sui social ma anche dalle associazioni di categoria locali, ha voluto rispondere a tutti coloro che non accettano la presenza di questo robot in viale Ceccarini a Riccione per tutte le festività.

“Critiche costruttive? Zero. Il nostro è un orgoglio italiano -.spiegano i tre soci -. Sicuramente non toccano la nostra sensibilità commenti sui social del tipo ‘meglio una cabina con un trans o un rulla canne’. Pensiamo sia meglio che i nostri giovani con 10 euro in tasca possano mangiare una buona pizza e bere una bella bevanda calda ai distributori. Dino’s Pizza è stato pensato per dare un prodotto caldo e fumante a un pubblico giovane che vive la notte, in alternativa al kebab.

“Cosa rispondiamo alle associazioni di categoria? Semplicemente che il loro accanimento è del tutto inutile. Prima di tutto, vogliamo precisare che noi non togliamo il lavoro a nessuno, perché il servizio è stato pensato soprattutto per i ragazzi e per chi vuole mangiare qualcosa al volo e senza troppi fronzoli”.

Un marchio italiano: “In secondo luogo, se parliamo di mantenere alto il livello delle offerte in città, vogliamo sottolineare che il nostro è un marchio italiano, con prodotti di eccellenza tutti italiani, dagli ingegneri del distributore, la fabbrica, la manifattura, la mozzarella, il pomodoro, i salumi, e persino i cartoni e le posate. Tutto, e ripetiamo tutto, prodotto in Italia”.

Coffe Art: “Facciamo parte del mondo del vending da 25 anni e ci appoggiamo solo a torrefazioni e fornitori italiani di alto livello. Insomma, dietro all’apertura di questi punti vendita ci sono giovani imprenditori che inizieranno a lavorare e aziende italiane che dovranno assumere dipendenti per poter provvedere alle richieste di materia prima”.

Questo è un servizio in più: “Il nostro obiettivo è, ed è sempre stato, quello di creare lavoro, non distruggere, generare scompiglio o fare concorrenza. anche perché proprio per il format del prodotto, di concorrenza non ce n’è. E poi, se vogliamo dirla tutta, Dino’s Pizza sta avendo una grande visibilità sui social, porta visitatori e curiosi che, presumibilmente, alloggeranno negli hotel, mangeranno nei ristoranti e consumeranno aperitivi nei bar della zona”.

“È giusto per le istituzioni dare voce ai commercianti e agli artigiani, ma come loro anche noi siamo imprenditori che investono nelle proprie attività (per la precisione 7 a Riccione). E soprattutto dovrebbero accertarsi meglio prima di esporre critiche”.

Per concludere: “Sempre tirando in ballo la qualità dell’offerta riccionese in viale Ceccarini o viale Dante, le attività cosa vendono? Ditecelo voi… forse il grosso dell’autogol ve lo state facendo voi, rifletteteci”.

COMUNICATO STAMPA