Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. Domani l’incontro con Lidia Maggi

Pastora battista, ministra biblica itinerante e teologa, Lidia Maggi sarà a Rimini ospite dell’equipe Pard?s dell’Istituto A. Marvelli

Rimini, 12 marzo 2024

Domani sera mercoledì 13 marzo alle 20,45 presso il Teatro del Seminario (in via Covignano 259 a Rimini) si svolgerà l’incontro con Lidia Maggi dedicato al tema #poteri.

Si è scelto di indagare questo tema nella quinta tappa della Rassegna culturale “Io sono l’altro” promossa dall’equipe “Pard?s”: una realtà formata da un gruppo di docenti e amici dell’Istituto di Scienze Religiose “A.Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, che ha deciso di organizzare questo percorso dal titolo “In-dipendenti. Dipendere per essere unici”.

Lidia Maggi è teologa, pastora battista e ministra biblica itinerante. Si occupa di formazione biblica ed evangelizzazione, scelta dalle chiese battiste per seguire un progetto di pastorato itinerante in chiese e centri culturali. Vive a Dumenza, in provincia di Varese, e col marito forma una coppia pastorale che offre piccole ospitalità destinate a persone in crisi, in ricerca di aiuto, desiderose di un confronto.

Lidia Maggi si occupa anche di dialogo ecumenico e collabora con numerose riviste. Tra le sue pubblicazioni: Quando Dio si diverte: la Bibbia sotto le lenti dell’ironia (Il Pozzo di Giacobbe, 2008), Elogio dell’amore imperfetto (Cittadella, 2011), Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile (Claudiana, 2014), Una fragile bellezza. La vita con gli occhi di Qoelet (San Paolo 2017)

Commentano il tema della serata gli organizzatori dell’equipe “Pard?s”: “Esiste un potere che non sia solo forza e controllo ma responsabilità? A Lidia Maggi abbiamo affidato la parola poteri intesa come la capacità di rispondere alle esigenze degli altri e di contribuire al benessere comune. Un potere che nasce dalla consapevolezza della nostra interdipendenza e si manifesta attraverso l’amore, la compassione e la cura. Un viaggio per diventare individui unici in un mondo migliore”.

Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Si ricorda che è possibile seguire le attività dell’Istituto “A. Marvelli” anche attraverso il sito www.issrmarvelli.it, i canali social (Facebook, YouTube e Instagram) e iscrivendosi alla Newsletter tramite questo link: https://www.issrmarvelli.it/iscrizione-alla-newsletter/