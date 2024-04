Diocesi di San Marino-Montefeltro: Casa di spiritualità San Giuseppe di Valdragone in occasione del XVIII Congresso Nazionale Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC)

Durante le giornate dal 12 al 14 aprile l’Azione cattolica della diocesi di San Marino-Montefeltro vivrà la grande gioia di ospitare nuovamente un evento di livello nazionale in quanto il Movimento Studenti dell’associazione riempirà la Casa di spiritualità San Giuseppe di Valdragone in occasione del XVIII Congresso Nazionale Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC).

Studenti provenienti da tutta Italia alloggeranno nella struttura nell’antica Repubblica confrontandosi, con sessioni e tavoli di lavoro, che vede all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche associative per il MSAC, nella prospettiva della XVIII Assemblea nazionale dell’Ac in programma dal 25 al 28 aprile 2024. Agli studenti spetta il compito di analizzare e proporre idee a soluzioni per il futuro prossimo attraverso il lievito dell’entusiasmo e del punto di osservazione privilegiato che è la Scuola. A loro, avanguardia del sapere, è affidata la riflessione su come affrontare un mondo che cambia a grande velocità tra guerre, disaffezione politica, disarticolazione della società; il tutto alla luce del dominio di social network e applicazioni tecnologiche da cui non farsi travolgere.

Durante l’evento verranno votati il Documento Congressuale, la nuova Equipe nazionale e i rispettivi Segretari nazionali che guideranno il Movimento studentesco dell’Azione cattolica italiana per il triennio 2024-2027. Il Consiglio diocesano esprime forte emozione per questo momento che sta per avvenire, perché sia stimolo ed incoraggiamento alle opere e alla missione che l’associazione porta avanti quotidianamente nelle comunità di tutta la diocesi, valicando i confini nazionali e arrivando quasi in tutto il mondo.

Ufficio stampa diocesano