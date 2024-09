Diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini. AL CUORE DELLA DEMOCRAZIA. Partecipare tra storia e futuro Esperienze e proposte concrete

Dal 3 al 7 luglio si sono svolte a Trieste le giornate della 50a Settimana Sociale organizzata dalla Chiesa italiana sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipazione tra storia e futuro”.

All’evento hanno partecipato delegazioni di tutte le diocesi italiane e delle principali realtà ecclesiali per una riflessione e confronto sul tema della democrazia e della partecipazione.

I delegati hanno portato a casa dalla Settimana Sociale, oltre all’entusiasmo di una bella esperienza di Chiesa, la necessità di condividere con la comunità ecclesiale ed i soggetti dell’economia civile e impegnati in politica, l’urgenza e l’importanza di ripensare la vita di comunità in un rinnovato stile di attenzione all’impegno sociale e alla partecipazione alla vita democratica del paese.

Per questo motivo le diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini propongono un incontro unitario per restituire alle comunità l’esperienza vissuta attraverso la testimonianza di chi vi ha partecipato, per presentare le proposte concrete emerse dalla Settimana Sociale e per avviare una prima comune riflessione su come dare continuità, nei nostri territori, alle tematiche della democrazia e della partecipazione, nella vita sociale e politica.

L’incontro si svolgerà lunedì 23 settembre alle ore 21.00, nel teatro del Seminario vescovile di Rimini in Via Covignano 259.

Pennabilli, 22 Settembre 2024